▲西雅圖水手強打勞雷（Cal Raleigh）本季成為MLB史上首位單季60轟捕手，參戰經典賽也讓他預約下先發捕手名額。（圖／美聯社／達志影像）

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月舉行。美國隊上次決賽輸給日本，本屆豪組史上最強陣容捲土重來，由於陣容深度太過驚人，衛冕軍洛杉磯道奇當家鐵捕史密斯（Will Smith）連續第2屆參賽，但恐又得從板凳出發，引發美國媒體關注，播客節目《Dodgers Territory》來賓、大聯盟記者里佐（Alanna Rizzo）就坦言不敢相信，「史密斯得板凳待命，哇！這將會是一支多可怕的球隊。」里佐與主持人帕西拉斯（Clint Pasillas）最新一期節目中，聊到關於美國隊WBC陣容，帕西拉斯表達他的期待，「看到Jomboy（美國自媒體）製作的陣容圖。我心想，『哇，這將會是一支非常強大的隊伍。』，或許說，這是美國國家隊參加WBC以來最強的陣容。」帕西拉斯隨後預測先發陣容，「威特（Bobby Witt Jr.）也參戰，他可以說是大聯盟最好的遊擊手，還有賈吉（Aaron Judge）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）與勞雷（Cal Raleigh），他們實力無庸置疑。」由於美國隊陣容星光熠熠，同位置球員恐得面臨先發抉擇，里佐就補充道，「別忘了，勞雷會先發，史密斯則是替補，這真的太扯了，威爾．史密斯居然是替補。對我來說，這根本不可思議，但我其實能理解。」史密斯本季繳出打擊率2成96，17轟與61分打點，OPS高達.901，是全國聯最會打的捕手之一，值得注意的是，上屆經典賽，美國是由瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擔任主戰捕手， 史密斯則是替補，想不到今年60轟捕手砲勞雷宣布參戰， 史密斯很可能連續2屆從替補出發。除此之外，美國隊牛棚亦相當恐怖，里佐表示，「看看他們的牛棚，有貝德納（David Bednar）、克里文傑（Garrett Cleavinger）與霍姆斯（Clay Holmes）等人，他們共築很棒的後援。」