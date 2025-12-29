我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲日籍強投今井達也，今年透過入札制度挑戰MLB美國職棒大聯盟，他今（29）日透過消息人士向《體育報知》透露，「我目前跟經紀人正在洛杉磯與多支球隊會面，就報價進行談判中。」今井達也距離交涉期限僅剩下5天，今井達也仍未確定下一站，據傳紐約洋基與芝加哥小熊是目前爭奪戰的領跑者。今年自由市場上先發投手選擇不多，加上近年日本投手在MLB好表現，讓今井達也身價水漲船高，據傳估算合約約為6年1.5億美元（約合新台幣47.1億），他自美國東部時間11月19日上午8點申請入札制度挑戰大聯盟後，為期45天的談判期，即將在美國時間1月3日早上8點到期，等同剩下5天時間。今井達也曾於11月24日與朝日電視台訪問時，表態「想擊敗洛杉磯道奇隊」的立場，這段話被MLB官網報導後引起廣泛關注，隨後便傳出包含洋基、教士與小熊等10支球隊，開啟「今井達也爭奪戰」。11月10日舉行的MLB冬季會議上，各隊經理、總經理和經紀人齊聚一堂，今井達也經紀人波拉斯（Scott Boras）受訪時表示，「很多球隊對他感興趣，我們正在推進談判。」儘管波拉斯並未具體說明有多少支球隊，但他也直言：「難道有哪支球隊對今井達也不感興趣嗎？這次會面之後，我們會和他制定出一個時間表。」目前小熊被認為是今井達也最有可能的下家，另一支主要競爭球隊洋基，總教練布恩（Aaron Boone）20日受訪時，當被問到是否已經與今井達也會面時卻表示，「我還沒有見過他，我也不知道未來會怎樣。」，進一步印證小熊領跑地位。