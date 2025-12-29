巴爾的摩金鶯今年僅打出75勝87敗成績，在MLB美國職棒大聯盟美聯東區墊底，休賽季大刀闊斧展開補強計畫，根據MLB官網最新消息，金鶯確定以1年1000萬美元（約合新台幣3.1億），找回前美聯勝投王艾弗林（Zach Eflin），連同這筆簽約在內，金鶯休賽季已經花費近1.7億美元（約合新台幣53.3億）補強。

金鶯戰績跌至谷底　休賽季大肆補強

金鶯靠著近年頂級新秀冒出頭，逐漸在美聯東區打出氣勢，2023年單季豪取101勝，去年也進帳91勝，但今年受到傷兵影響，最終於分區敬陪末座，球團決議補強，先是用5年1.55億美元搶來阿隆索（Pete Alonso），再透過4換1，從光芒交易來火球男巴茲（Shane Baz），如今補強腳步還未停歇。

今早根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，金鶯為了補強先發輪值，簽回31歲右投艾弗林，據悉合約為1年、總值為1000萬美元。

艾弗林是今年開幕戰先發　如今1年約回歸金鶯

艾弗林生涯發跡於海盜，2023年轉戰光芒投出身價，單季31場先發拿下16勝8敗，防禦率3.50佳績，成為該年度美聯勝投王，去年季中透過交易來到金鶯，先發9場、防禦率僅2.60，今年接下開幕戰先發，但整季卻因傷打打停停，最終僅先發14場，成績大幅衰退，ERA+剩下68。

合約到期後，艾弗林與金鶯1100萬美元合約到期，投身自由市場，但由於金鶯先發輪值仍有空缺，在掌握艾弗林傷勢恢復狀況後，決定以1年1000萬美元合約再簽回他。


