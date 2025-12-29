我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟今年寫下許多紀錄，展望明年新球季，仍有許多可看之處，曾出版6本著作的大聯盟官網資深作家萊奇（Will Leitch），今（29）日便點名有望透過個人表現，定義2026年球季的10位球星，除大谷翔平外，還有許多新生代球星進榜，包含今年剛在世界大賽與大谷翔平對決的藍鳥一哥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等人，雷奇在文章中坦言，今年從例行賽諸多紀錄產生，許多好手都用全壘打寫紀錄，季後賽同樣精采，道奇在世界大賽血戰7場後擊敗藍鳥，成為21世紀首支成功衛冕球隊，放眼2026年新球季，遭遇巨大挑戰，而仍可期待許多好手持續譜寫精彩故事。萊奇文中提到紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），稱讚他很可能是史上最強的右打者，但身為條紋軍最耀眼的球星，若始終無法奪冠，勢必影響其生涯定位，而他已經33歲，留給他的時間不多了。這份名單中，當然也包含大谷翔平，他本季首度叩關單季55轟成就，還達成史無前例的同場3轟、10打點、10K無失分的超狂演出，用表現重新定義棒球運動，除了賈吉、大谷翔平與小葛雷諾之外，萊奇這份名單還包含城人球星哈波（Bryce Harper）、水手當家外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）、紅人游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）、老虎2屆賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）、大都會薪一哥索托（Juan Soto）以及自由球員塔克（Kyle Tucker）。