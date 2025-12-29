我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇韓國球星金慧成，今年球季結束後返國，在機場卻遭遇神秘人士舉牌抗議，直指金慧成父親欠債未還，引發軒然大波。根據韓國媒體《Sports Today》前日報導，金慧成父親債務問題已經正式解決，韓媒也完整回整還原整起事件，幕後人物、金慧成父親債主「金先生」也曝光。金慧成父親在2019年，從這位「金先生」那裡陸續獲得投資，後續則變成借貸，總金額達到1億韓元（約合新台幣213萬）。然而，當公司倒閉後，「金先生」也從原本的合作夥伴變成債主，加上未支付的擔保金、尾款的利息在內，總計金額則達到1.2億韓元（約合新台幣262萬）。自從金慧成打著天才球員名號，於棒球強權東山高中打出身手後，「金先生」就時常到球場，舉起布條「金慧成，請轉告你父親還錢」抗議，直到後來金慧成打進KBO韓國職棒，「金先生」更大動作到球場掛設橫幅，由於太過醒目，他還被當地球迷稱作「來自高尺球場的金先生」。直到金慧成2024年挑戰大聯盟，與洛杉磯道奇簽下3年1250萬美元合約，父親債務問題仍未解決，今年11月返國於機場受訪時，「金先生」又到場在鏡頭外抗議，讓金慧成當下不滿地指著他，「請先把那個人擋住，我才繼續受訪，直到他離開後，我再接著回答問題。」由於金慧成多次受訪中都拒談此話題，加上機場冷酷行為，讓他招致許多批評，他後續也在IG上還原事發經過，並向「金先生」、球團已經相關人士，針對機場失態行為道歉，也承諾會積極幫助父親償還相關債務。《Sports Today》則透露，今年11月21日，金慧成父親與金先生一同出現在當地電視台節目中，就債務問題進行面對面討論。節目中，金慧成父親在鏡頭前透露已經償還約9000萬韓元，並同意在12月20日前再償還5000萬韓元。而根據韓媒後續追蹤，其中一位電視節目工作人員證實，金慧成父親目前實際支付金額為5000萬韓元，剩餘債金則會於2026年以前陸續償還。