洛杉磯道奇去年底與2屆賽揚強投史奈爾（Blake Snell）簽下一份5年1.82億美元（約合新台幣57.1億）合約，首年就因左肩發炎缺席4個月，例行賽僅先發11場，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）揭露，此舉已經觸發道奇與史奈爾5年合約中的特殊條款，便是球隊擁有2030年1000萬美元球隊選擇權，屆時道奇可以依照史奈爾成績來決定是否留下他。加盟道奇隊首年球季，史奈爾就因為左肩發炎缺席大約4個月，例行賽最終僅先發11場，總共進入傷兵名單達到119天，這段「缺席期」，卻成功觸發他合約中的「隱藏條款」。海曼透露，史奈爾與道奇去年底簽下5年合約時，除了高達6500萬美元為延遲支付外，條文中還明確指出，如果史奈爾在5年期間內，曾單季連續進入傷兵名單超過90天，那球隊就有權執行他2030年的球隊選擇權，值得注意的是，該年合約僅1000萬美元，與他目前年薪超過3600萬相比，差距顯而易見。道奇隊網站「Dodger Blue」於美國時間20日，也曾發表一篇關於史奈爾合約中關於「隱藏條款」的文章。內文指出：「道奇很可能已經執行史奈爾合約中的球隊選項，原因就在於他本季缺席時間過長。」文章也補充說：「目前尚不清楚合約中，是否有強調哪部位的傷勢，但很可能是手臂、肩膀或兩者兼具。」如果史奈爾左肩的發炎符合上述「具體傷病」的定義，那麼球隊選項將被執行。儘管缺席將近4個月例行賽，但史奈爾證明只要健康出賽，仍是全聯盟最強大左投之一，本季他在11場先發中，拿到5勝4敗、防禦率2.35，每九局三振數高達10.6次，都處在聯盟頂尖行列。尤其來到季後賽場，史奈爾出賽6場包含5場先發，拿下3勝、防禦率 3.18，為道奇衛冕霸業做出重要貢獻。儘管道奇當初用超大合約綁定傷病史豐富的史奈爾，因而備受爭議，但球團已經做出因應之道，若加上觸發的1000萬美元球隊選擇權，從2025年開始計算，道奇將可以持有這位2屆賽揚強投，直到2030年，唯一隱憂是，屆時史奈爾已經38歲，能否維持近年頂尖水準，仍有待時間證明。