▲Jennie曾疑似因照片被駭客大量外流，而傳出跟V的緋聞。（圖／翻攝自theqoo論壇）

韓國最強狗仔《Dispatch》（簡稱D社）不只爆料過多個緋聞，還幾乎在每年1月1日都會宣布「元旦情侶」，包含玄彬與孫藝真、EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie、李鐘碩與IU，以及非元旦情侶李敏鎬與秀智、金宇彬與申敏兒、BIGBANG隊長GD與Jennie等都在內。但有眼尖網友發現，四大經紀公司SM娛樂、YG娛樂、JYP娛樂、HYBE中，D社竟獨獨沒爆過HYBE旗下藝人的緋聞，就連當初BTS成員V跟Jennie戀情瘋傳，D社都靜悄悄，直到分手都沒有任何消息，因此傳出HYBE有給D社封口費的傳聞。D社從2013年開始，每年1月1日都會報導元旦情侶，金泰希、Rain、隔年的「少女時代」潤娥、李昇基，以及2021年的孫藝真、玄彬等等，幾乎每一組都震撼全韓，但從2022年就開始從缺。而名單中也有不少是來自三大經紀公司，SM娛樂的潤娥、Kai，YG娛樂GD、Jennie、JYP娛樂秀智等人，其中，Jennie與兩大公司旗下藝人GD與Kai的戀情更是傳得沸沸揚揚。但不料在2022年，Jennie被駭客流出大量與HYBE旗下藝人V的約會照時，D社卻罕見的安靜了。外流的照片中，不只有兩人在V家門口親密靠頭的對鏡自拍、Jennie陪V在待機室做造型的合照，還有於巴黎街道牽手漫步的影片等。兩人戀情狂傳1年多，直到2023年12月、V入伍前夕，才傳出分手消息，雙方則從未承認戀情。而在這期間，不只各國媒體狂爆，就連社群也是不斷炸鍋，許多人都在等D社曬出照片實錘，但被稱為最強狗仔的D社卻始終靜悄悄。據悉，在Jennie出道初期時，曾傳出D社幾乎24小時盯著Jennie動態，之後的確也接連爆出她與Kai、GD的緋聞，但不料在出現與另一位巨星V的緋聞時，D社卻罕見低調。D社的反常也讓許多網友開始起疑，有人發現BTS在2022年幾乎沒參加韓國年末大型活動，卻現身D社的創社10周年演唱會。除此之外，還有韓網友在論壇指出「D社絕對不會爆料戀情的公司」，指的就是HYBE，不只傳出雙方似乎有達成某種交易，甚至還有D社是HYBE在養的傳聞，但都未被證實。而對於謠言，網友也持兩派意見，有人直呼社會太黑暗，但另一派則認為HYBE這樣可以保護旗下藝人隱私，是個不錯的做法。