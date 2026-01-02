強烈大陸冷氣團威力逐漸增強，中央氣象署表示，今（2）日晚上北台灣、宜蘭低溫下探10至11度，體感僅5至8度，周末（1月3日至1月4日）轉乾冷，周日白天短暫回溫後，下周一（1月5日）再有冷氣團接力，威力逼近寒流，1月上旬整體偏冷。
今天的天氣：冷氣團威力達顛峰 入夜跌破10度
1月2日今天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮16至18度，南部及台東19至22度，晚上是強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍10至12度，沿海局部地區及近山區平地低8至9度，南部及花東低溫約13至15度。
天氣方面，北部、東半部、恆春半島及中部山區有機會下雨，其中桃園以北及宜蘭降雨較廣泛，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率。
⚠️低溫特報
📍影響時間：02日上午至02日晚上
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天的天氣：東北季風增強 氣溫逐漸下滑
1月3日明天的天氣，氣象署提及，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；中部以北、宜蘭10至12度，南部及花東12至15度，高溫方面，北部、宜蘭15至16度，中部、花東18至21度，南部21至23度。
一周天氣：周六晚上冷氣團減弱 下周恐有寒流
氣象署說明，周六下半天強烈冷氣團逐漸減弱，但周日清晨受「輻射冷卻」影響，各地氣溫仍寒冷，周日白天回溫明顯，全台各地高溫上看20度或以上，北部20至21度，中南部22至23度。
緊接著下周一馬上又有冷氣團影響，威力逼近強烈大陸冷氣團，甚至不排除達寒流，且影響時間長達一整周，下周三至下周四清晨（1月7日至1月8日）最冷，實際氣溫還有待觀察，能確定的是，1月上旬台灣各地都偏冷，1月也是台灣歷年平均氣溫最低的一個月。
資料來源：中央氣象署、環境部
