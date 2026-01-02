隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季進入中段，距離2月5日的交易截止日僅剩約一個月。美國體育媒體《The Athletic》NBA資深記者Sam Amick特別點名了五支目前面臨巨大壓力、急需透過交易來扭轉球季頹勢的球隊，其中包括星光熠熠的洛杉磯湖人、金州勇士以及洛杉磯快艇。報導指出，湖人與勇士兩大豪門目前都不約而同地盯上了紐奧良鵜鶘隊的側翼戰力。
湖人、勇士急需強援 目標鎖定鵜鶘側翼
洛杉磯湖人本季雖然擁有詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Dončić）的夢幻組合，但在12月卻陷入低潮（5勝7敗），防守效率更是跌至聯盟末段班。Amick 指出，湖人急需具備高度與運動能力的翼側防守者，總管佩林卡（Rob Pelinka）的潛在目標包括鵜鶘隊的防守大鎖赫伯·瓊斯（Herb Jones），以及目前在獨行俠隊的防守悍將小德瑞克·瓊斯（Derrick Jones Jr.）。
金州勇士則面臨關鍵球處理不佳與失誤過多的老問題。雖然勇士堅持不交易格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler），但為了輔佐柯瑞（Steph Curry），總管小鄧利維（Mike Dunleavy）長期關注鵜鶘隊的高塔射手墨菲（Trey Murphy III），希望能藉此補強外線火力與鋒線深度。
🏀1.洛杉磯湖人：防守體系崩盤，急尋防守側翼
戰績低潮：湖人在10月和11月打出15勝4負的開局，但12月僅5勝7負，單月淨效率排名聯盟第28。
防守漏洞：當唐西奇（Luka Dončić）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）同時在場時，外線防守幾乎沒有抵抗力，日前對陣活塞時禁區失分竟高達74分。
交易目標：急需具備高度與運動能力的防守側翼，目標包含鵜鶘的瓊斯（Herb Jones）、小德瑞克·瓊斯（Derrick JonesJr.）或國王的艾利斯（Keon Ellis）。此外，也希望能找回與唐西奇有良好默契的加福德（Daniel Gafford）。
🏀2.金州勇士：失誤與末節崩盤困局
現狀困境：勇士目前排名西區第八，但深受失誤過多（聯盟第28名）以及第四節領先後被逆轉次數全聯盟最高所苦。
核心僵局：球團堅持不交易格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler），這導致在匹配高薪球員時缺乏大額合約籌碼。
潛在行動：長期關注鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III），他具備拉開空間與側翼防守能力，符合勇士需求。另外，失去輪替地位的庫明加（Jonathan Kuminga）預計會在截止日前被交易。
🏀3.洛杉磯快艇：拒絕重建，尋求雙星拼圖
重燃希望：開季雖一度跌至6勝21負，但近期的一波五連勝讓球隊重燃季後賽希望，目前無意進行「清倉大拍賣」。
球星態度：哈登（James Harden）本季繳出頂尖數據，且合約中擁有交易否決權，目前暫無離隊跡象。
補強策略：老闆鮑伯默傾向保持競爭力，尋求能輔佐哈登與雷納德（Kawhi Leonard）的即戰力，並利用陣中多個到期合約（如波格丹諾維奇、布魯克·羅培茲等）作為籌碼。
🏀4.亞特蘭大老鷹：核心衝突與戰績崩盤
慘澹現狀：戰績大幅低於預期（預期47.5勝，目前僅15勝19負），近期陷入七連敗。
核心爭議：崔楊（Trae Young）傷癒復出後球隊遭遇0勝5負，而他不在場時傑倫·強森（Jalen Johnson）表現反而更佳，這讓老鷹比以往更認真考慮交易特雷·楊。
補強阻礙：對戴維斯（Anthony Davis）感興趣，但極力保護2024年狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）不被放入包裹。
🏀5.密爾瓦基公鹿：挽留字母哥的最後衝刺
不穩定性：字母哥（Giannis Antetokounmpo）對現狀感到不安的傳聞不斷，球隊目前戰績仍在季後賽邊緣掙扎。
補強決心：總管霍斯特正積極搜尋可用選項，即便籌碼有限，仍試圖透過升級陣容說服字母哥留隊。
考察目標：鎖定拉文（Zach LaVine）、蒙克（Malik Monk）、葛蘭特（Jerami Grant）以及籃網的小波特（Michael PorterJr.）。
消息來源：The Athletic
我是廣告 請繼續往下閱讀
洛杉磯湖人本季雖然擁有詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Dončić）的夢幻組合，但在12月卻陷入低潮（5勝7敗），防守效率更是跌至聯盟末段班。Amick 指出，湖人急需具備高度與運動能力的翼側防守者，總管佩林卡（Rob Pelinka）的潛在目標包括鵜鶘隊的防守大鎖赫伯·瓊斯（Herb Jones），以及目前在獨行俠隊的防守悍將小德瑞克·瓊斯（Derrick Jones Jr.）。
金州勇士則面臨關鍵球處理不佳與失誤過多的老問題。雖然勇士堅持不交易格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler），但為了輔佐柯瑞（Steph Curry），總管小鄧利維（Mike Dunleavy）長期關注鵜鶘隊的高塔射手墨菲（Trey Murphy III），希望能藉此補強外線火力與鋒線深度。
快艇拒絕清倉大拍賣 尋求輔佐雙星之關鍵人選洛杉磯快艇在開季經歷6勝21敗的慘澹開局後，近期靠著一波五連勝重燃希望。儘管外界曾傳出哈登（James Harden）可能再次要求交易，但消息人士指出，快艇目前並無「清倉大拍賣」的計畫，反而在老闆鮑伯默（Steve Ballmer）的要求下，尋求圍繞哈登與雷納德（Kawhi Leonard）補強戰力。
戰績低潮：湖人在10月和11月打出15勝4負的開局，但12月僅5勝7負，單月淨效率排名聯盟第28。
防守漏洞：當唐西奇（Luka Dončić）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）同時在場時，外線防守幾乎沒有抵抗力，日前對陣活塞時禁區失分竟高達74分。
交易目標：急需具備高度與運動能力的防守側翼，目標包含鵜鶘的瓊斯（Herb Jones）、小德瑞克·瓊斯（Derrick JonesJr.）或國王的艾利斯（Keon Ellis）。此外，也希望能找回與唐西奇有良好默契的加福德（Daniel Gafford）。
現狀困境：勇士目前排名西區第八，但深受失誤過多（聯盟第28名）以及第四節領先後被逆轉次數全聯盟最高所苦。
核心僵局：球團堅持不交易格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler），這導致在匹配高薪球員時缺乏大額合約籌碼。
潛在行動：長期關注鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III），他具備拉開空間與側翼防守能力，符合勇士需求。另外，失去輪替地位的庫明加（Jonathan Kuminga）預計會在截止日前被交易。
重燃希望：開季雖一度跌至6勝21負，但近期的一波五連勝讓球隊重燃季後賽希望，目前無意進行「清倉大拍賣」。
球星態度：哈登（James Harden）本季繳出頂尖數據，且合約中擁有交易否決權，目前暫無離隊跡象。
補強策略：老闆鮑伯默傾向保持競爭力，尋求能輔佐哈登與雷納德（Kawhi Leonard）的即戰力，並利用陣中多個到期合約（如波格丹諾維奇、布魯克·羅培茲等）作為籌碼。
🏀4.亞特蘭大老鷹：核心衝突與戰績崩盤
慘澹現狀：戰績大幅低於預期（預期47.5勝，目前僅15勝19負），近期陷入七連敗。
核心爭議：崔楊（Trae Young）傷癒復出後球隊遭遇0勝5負，而他不在場時傑倫·強森（Jalen Johnson）表現反而更佳，這讓老鷹比以往更認真考慮交易特雷·楊。
補強阻礙：對戴維斯（Anthony Davis）感興趣，但極力保護2024年狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）不被放入包裹。
不穩定性：字母哥（Giannis Antetokounmpo）對現狀感到不安的傳聞不斷，球隊目前戰績仍在季後賽邊緣掙扎。
補強決心：總管霍斯特正積極搜尋可用選項，即便籌碼有限，仍試圖透過升級陣容說服字母哥留隊。
考察目標：鎖定拉文（Zach LaVine）、蒙克（Malik Monk）、葛蘭特（Jerami Grant）以及籃網的小波特（Michael PorterJr.）。