特企／探索好日子　正宗韓國美食與溫馨氛圍的完美結合

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好日子致力於帶給客人最道地、獨特的韓國美食體驗。創始人朴峻杉來台創業的第一間餐廳，就想復刻記憶中從小吃到大的媽媽全羅道料理風味。全羅道位於韓國西南部及海岸線地區，擁有豐富的海鮮和優質的鹽、醬料資源，因此在韓國料理界聲名遠揚，透過好日子，創始人希望讓更多台灣人認識這具有全羅道料理靈魂的韓餐風味。
關於一個韓國男人的美食日記
翻開菜單，好日子的每道菜不僅道地韓味，還是韓國創始人的成長日記，每道菜背後都有來自創始人的故事。例如，「老爸帶來的一隻炸雞」這道菜源自創始人的童年記憶，每當父親發薪水的日子，他總會帶回一隻整雞回家慶祝。為了重現這個味道，好日子選用了台南鮮運的春雞，確保每一口都能吃到雞的原味。
「醃製泡菜」則由創始人的母親傳授秘方製作，採用全羅道的特製海鮮湯和當地水果如蘋果、梨子等，加入青梅汁發酵。冬天時使用韓國進口的大白菜，夏天則使用山東的大白菜，以保證泡菜的獨特風味，也是創始人從小吃到大的韓式泡菜風味。
「魷魚蛤蜊火鍋解酒湯」則採用了韓國進口的提魚，內含豆芽和海鮮，每天早上新鮮熬煮。這道湯品是韓國特有的解酒湯，也是創始人當年在韓國工作後續攤的必備解酒良品，屬於韓國人共有的美食語言。「黑松露炸醬麵」的靈感來自韓國女明星的吃法，選用黑松露搭配有機蛋黃，這道炸醬麵健康不油膩，香氣濃郁，令人一口接一口停不下來。
為了做到正宗，媽媽都飛來台灣教學了
創業之初，朴峻杉老闆決定將韓國家常菜帶到台灣。他曾在韓國和上海的正宗韓式餐廳工作，積累了豐富的經驗。為了確保料理的正宗和品質，他們選用了從韓國進口的調味料，如辣椒粉和醬油等。同時也選用了台灣當地的新鮮食材，確保每道菜品的高品質與新鮮度。
朴老闆特別提到，為了製作道地的全羅道風味，他們特地邀請母親和妹妹從韓國飛到台灣，親自傳授泡菜和醬料的製作方法。這些努力和堅持，讓好日子的每一道菜都充滿了家的味道。
營造像家一樣的用餐環境，做好日子的『食口』
好日子以舒適且充滿現代感的環境，以現代首爾人家中為裝潢靈感，打造一個清新明亮的用餐環境，讓客人感受到在家一樣放鬆。同時，還設有韓國傳統用餐的臥榻座位區和可包場的私人包廂區，在用餐過程中感受到韓國文化的獨特魅力，是下班後與好友共享美食與飲酒的絕佳場所。好日子的韓國創始人朴峻杉（박준삼）解釋道，在韓國，「食口」是家人的別稱，意指一起用餐、共享喜怒哀樂的親密關係。他希望通過這間餐廳，讓每位顧客在辛苦工作後，找到一個舒適的角落，享受美味的飯菜和友誼，成為好日子的「食口」。
未來展望
好日子韓酒館以其全羅道風味的料理和溫馨的環境，成為了台北市的一道獨特風景。對於未來，創始人希望在台灣穩固品牌基礎，讓更多人品嚐到正宗的韓國美食，感受到回家用餐的溫暖體驗，並傳遞真實的韓國餐飲文化。