奧運不只買一送一！必勝客「披薩買1送3」　達美樂、拿坡里都半價

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必勝客才剛推出七夕情人節「紅餡芝心披薩」新口味，《NOWnews今日新聞》幫大家挖出應援奧運最殺優惠，必勝客平日「披薩買1送3」，外帶披薩買大送大、再送可樂1.25L＋指定副食「3選1」，自由選擇德國芝心腸3條、黃金雞柳條4條、或和風鱈魚塊5塊，幫大家試算，最划算爽吃「2個大披薩＋可樂1.25L＋德國芝心腸3條」只要565元，即日起吃到8月16日超划算，要注意明天父親節這優惠組合停售一天。
想要加菜還可選擇必勝客4大副食「買一送一」49元起，包括酥炸鱈魚圈、麻糬QQ球、蒜香起司軟法、巧克力冰藏起司塔，現在入手價格不變、份量都直接變雙倍（餐點依各門市現貨供應）；迎接父親節還有專屬套餐優惠，2～3人小家庭推薦「
📌達美樂狂賀奪金：披薩「天天半價」殺5折
達美樂「金爽」大放送，狂賀奧運奪牌連連，逮丸勝利巨無霸套餐下殺57折優惠！披薩不分尺寸天天「外帶半價」也殺5折，超過20款口味可以選，幫大家試算，業界最大、適合4～5人享用的「16吋巨無霸披薩」最便宜才450元起，大披薩最便宜也只要275元起。
📌拿坡里「披薩買一送一」也是半價
三商餐飲食力應援2024巴黎奧運，即日起至8月11日，全台133家門市的「拿坡里披薩・炸雞店」，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取「大披薩買一送一」優惠券，相當於吃2顆大披薩369元。提醒大家，於8月18日前到店使用，內用或外帶皆可；每使用一張票券再加贈5點紅利點數，使用二張贈10點，以此類推。