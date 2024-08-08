好市多賣「PS5主機+雙手把同捆組」被噴貴 玩咖興奮：新機要來了
台灣美式賣場（Costco）為了不讓會員失望，昨（7）力抗馬斯克怒火，堅持賣特斯拉最後1天。不過，好市多早前上架的PS5光碟版Slim主機雙手把同捆組，價格卻讓一票玩家失望了，精算發現貴了將近2000元引發討論。不過好市多上架PS5，也讓敏銳的玩家嗅出端倪，驚喜嗨喊：「看來PS5 Pro真的要來了！」
記者徐銘穗/綜合報導
臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團管理員日前發布新品情報，指出PS5出沒好市多，光碟版Slim主機雙手把同捆組，加上遊戲片《小小大冒險》，1TB記憶體加1年保困，好市多售價1萬9299元，問說：「有比較便宜嘛？」
好市多PS5主機雙手把同捆組售價被罵翻 玩咖轟：超貴的清庫存
貼文釣出不少玩家討論，玩家精算「主機15980，手把1980元，足足貴了快2000」，雖然有人認為搭上遊戲片《小小大冒險》，整體來講是划算的，但慘遭剛從電商購入的網友打臉，指出「momo1萬4800，才剛買而已」，更嗆說：「momo都滿一萬五送兩千mo幣了，還能選兩款遊戲，好市多這組合根本來搞笑的！」
也有網友曬出日本好市多PS5主機雙手把同捆組的「護照價」，只要日幣5萬8980元（約新台幣1萬3000元），價差超過6000元。雖然好市多賣PS5被砲是「超貴的清庫存」，不過，也有不少對新機十分敏銳的玩家嗅出端倪，驚喜嗨喊：「看來PS5 Pro真的要來了！」
根據外媒《 Insider Gaming》報導，指出9月15日之後推出的PS5遊戲，都必須要能支援PS5 Pro，加上PlayStation官方在七月傳給遊戲開發人員的資訊，市場推測，PS5 Pro仍會如期在年底、最快在11月下旬發售，據信詳細訊息可能在9月26日登場的東京電玩展上公布。