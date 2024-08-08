蔬菜樂園掀高雄夾娃娃機店戰爭　青菜樂園百萬YTR怒了：正式提告

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儒哥昨晚也拍片開嗆：「老兄你玩笑開大囉！」控訴對方從小到限動、開幕社群文案，大到招牌、店內陳設都幾乎一模一樣。他也不滿對方宣傳影片提及「應有盡有，還有修『泡水車』的東西」，痛罵：「調侃受災戶！」直言全家仍活在淹水陰影之下，被拿出消費不是不妥而已，而是太過分。影片上架18小時，已吸超過83萬人次觀看。
而最新的「模仿爭議點」是，優品娃娃屋今凌晨在IG發文，表示為提供更好的遊玩環境及遊戲體驗，蔬菜樂園今（8）起暫時更改營業時間。馬上被網友抓包，怒嗆：「開幕隔天就改時間連這個都要學青菜，到底有什麼是你們自己的東西啊？ 能不能有點創意 動腦筋想一想行銷文案吧，很看不下去耶！」
針對抄襲事件，「青菜樂園 」昨發聲明，強調與優品娃娃屋並無任何合作關係，也無授權該公司使用本公司的商標或任何著作。「針對優品娃娃屋「瓢竊」本公司著作相關創意，以及模仿商標等事宜，已委託律師採取司法及相關救濟程序」，也呼籲民眾勿受到誤導。
優品娃娃屋隨後也發聲明回應說，「蔬菜樂園」是優品娃娃屋副品牌，以蔬菜結合柴犬為設計元素，目前副品牌僅此一家，絕無分店。此店鋪也結合新型的商業模式，「還望大家各自努力，專注帶給消費者更好的體驗感為主。」
「青菜樂園 」是Ru儒哥今年初斥資千萬所開設，店內不僅可以夾娃娃，還能把夾到的物品換成點數，到「青菜超市」兌換更需要的東西，除了日用品以外，甚至連婆媽喜愛的冷凍食材也全部一網打盡，甚至店內把夜市的套圈圈攤位也請來，整間樂園的規模非常盛大。