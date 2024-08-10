奧運賽程8月10-11日、轉播資訊懶人包　台灣還有機會再進帳金牌！

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🔥中華隊焦點話題預告
奧運拳擊／林郁婷金牌戰結局攸關中華隊獎牌榜排名！有望衝進前30
奧運拳擊／全台熬夜集氣！林郁婷明清晨在金牌戰對決波蘭大黑馬
奧運拳擊／林郁婷對手拳法超怪異 為何國際賽0成績卻殺入奧運金牌戰
奧運霹靂舞／台灣第一人孫振拚8強有望衝擊頒獎台
📌以下是中華隊焦點賽程
高爾夫
15：00-23：30
女子組個人賽第4輪 錢珮芸、徐薇淩
霹靂舞
22:41、23:31、(10日)01:14 男子組循環賽-D組 孫振
(10日)02:00- 男子組8強賽 孫振 (若有晉級)
(10日)02:47- 男子組4強賽 孫振 (若有晉級)
拳擊
(10日)03:30 女子57公斤級金牌戰 林郁婷
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
公共電視（公視主頻、公視3台）
華視
中華電信MOD（IPTV）
愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
網路／行動平台（網路OTT）
Hami Video
ELTA.TV
愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視
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