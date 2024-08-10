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奧運賽程8月10-11日、轉播資訊懶人包　台灣還有機會再進帳金牌！

▲林郁婷有望再替台灣進帳本屆巴黎奧運第二面金牌。（圖／取自林郁婷IG）
▲林郁婷有望再替台灣進帳本屆巴黎奧運第二面金牌。（圖／取自林郁婷IG）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

巴黎奧運進入最後一日賽程，中華隊仍有機會進帳金牌，林郁婷明(11)日清晨將在拳擊女子公斤級金牌戰女子57公斤級金牌戰，對決波蘭超級黑馬Julia Szeremeta，目前已確定至少保底銀牌，林郁婷有望攀上顛峰。

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另外，我國霹靂舞好手「B-Boy Quake」孫振也將在這個全球矚目的舞台上，代表台灣一展身手，成為史上第一位參加霹靂舞的台灣選手。

🔥中華隊焦點話題預告

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▲巴黎奧運將霹靂舞首度列為正式項目，台灣一哥孫振拿門票，成為台灣第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／取自孫振IG）
▲巴黎奧運將霹靂舞首度列為正式項目，台灣一哥孫振拿門票，成為台灣第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／取自孫振IG）
📌以下是中華隊焦點賽程

高爾夫

15：00-23：30

女子組個人賽第4輪 錢珮芸、徐薇淩

霹靂舞

22:41、23:31、(10日)01:14 男子組循環賽-D組 孫振

(10日)02:00- 男子組8強賽 孫振 (若有晉級)

(10日)02:47- 男子組4強賽 孫振 (若有晉級)

拳擊

(10日)03:30 女子57公斤級金牌戰 林郁婷

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視

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