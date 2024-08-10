最中二建案名！高雄「常景錄、耀您館」一堆被點　公認第一在新北

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貼文引發討論，原PO認為最中二的「常景錄」日前也被網友發上臉書「路上觀察學院」公開社團引發討論，網友虧爆：「不用做防水，因為沒語（美語）！」、「好害怕旁邊擴建『六福春』之類的新社區，每棟都叫『常蔽園』、『台灣環景緻』」。
高雄一堆建案都上榜 名人諧音梗超夯
不少名人諧音梗建案都被點名了，像是高雄鹽埕區的「塩埕序」、台中大雅的「三上悠雅」、新北淡水「觀之林」、台南官田「田富臻」、「鄰雉菱」、新北新店「城易迅」、桃園中壢「桂輪美」等都被點名了。當中新北土城的「金城舞」聲量最高。
此外，觀察PTT網友盤點的中二建案名，發現高雄超多建案被點名，除「塩埕序」外，還有小港的「常景錄」、楠梓的「楠梓瀚」、仁武「耀您館」、橋頭「幸福居8」等。
社區菜市場名前5明公開 「幸福」2字最多建案用
樂屋網年初曾公布近10年「社區菜市場名」前5名，依序是「幸福」、「公園」、「莊園」、「花園」、「一品」都是社區（建案）愛用字，近10年有超過300多個社區都是「XX幸福」或「幸福XX」。
此外，據住展雜誌統計，從1995年1月1日至去（2023）年8月31日止，北台灣共有81建案名中有「臺大」或「台大」。不過，台北羅斯福路上的社區「台大OPUS ONE」管委會，去年曾收到台大公函，認為侵害商標權，要求移去建物、招牌上「台大」2字。