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最中二建案名！高雄「常景錄、耀您館」一堆被點　公認第一在新北

▲網友發問近期遇過最中二的建案名為何？常景錄、耀您館、幸福居8等一堆高雄建案都上榜，不過大家公認的冠軍是新北土城的金城舞。（圖／翻攝路上觀察學院臉書、Google評價）
▲網友發問近期遇過最中二的建案名為何？常景錄、耀您館、幸福居8等一堆高雄建案都上榜，不過大家公認的冠軍是新北土城的金城舞。（圖／翻攝路上觀察學院臉書、Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

取名字真的很重要！網友發起「最中二建案名」討論，結果一堆高雄建案都被點名了，像是小港的「常景錄」、楠梓的「楠梓瀚」、仁武「耀您館」、橋頭「幸福居8」鹽埕「塩埕序」，不過公認第一則是新北土城的「金城舞」。

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原PO在PTT發文表示，他個人心目中看過最中二的建案名稱是高雄小港區的「常景錄」，再來像是A7的「台北國際區」和「耀台北」，直言「明明就是桃園，硬要蹭台北」，好奇問：「大家聽過最中二的建案名稱？」

貼文引發討論，原PO認為最中二的「常景錄」日前也被網友發上臉書「路上觀察學院」公開社團引發討論，網友虧爆：「不用做防水，因為沒語（美語）！」、「好害怕旁邊擴建『六福春』之類的新社區，每棟都叫『常蔽園』、『台灣環景緻』」。

▲高雄小港區建案「常景錄」諧音名引發討論。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
▲高雄小港區建案「常景錄」諧音名引發討論。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
高雄一堆建案都上榜　名人諧音梗超夯

不少名人諧音梗建案都被點名了，像是高雄鹽埕區的「塩埕序」、台中大雅的「三上悠雅」、新北淡水「觀之林」、台南官田「田富臻」、「鄰雉菱」、新北新店「城易迅」、桃園中壢「桂輪美」等都被點名了。當中新北土城的「金城舞」聲量最高。

此外，觀察PTT網友盤點的中二建案名，發現高雄超多建案被點名，除「塩埕序」外，還有小港的「常景錄」、楠梓的「楠梓瀚」、仁武「耀您館」、橋頭「幸福居8」等。

▲新北土城「金城舞」是網友公認第一，目前已開發至第5期。（圖／翻攝PTT）
▲新北土城「金城舞」是網友公認第一，目前已開發至第5期。（圖／翻攝PTT）
社區菜市場名前5明公開　「幸福」2字最多建案用

樂屋網年初曾公布近10年「社區菜市場名」前5名，依序是「幸福」、「公園」、「莊園」、「花園」、「一品」都是社區（建案）愛用字，近10年有超過300多個社區都是「XX幸福」或「幸福XX」。

▲近10年社區名常見熱門名字Top 5。（圖／樂屋網提供）
▲近10年社區名常見熱門名字Top 5。（圖／樂屋網提供）
此外，據住展雜誌統計，從1995年1月1日至去（2023）年8月31日止，北台灣共有81建案名中有「臺大」或「台大」。不過，台北羅斯福路上的社區「台大OPUS ONE」管委會，去年曾收到台大公函，認為侵害商標權，要求移去建物、招牌上「台大」2字。
 

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