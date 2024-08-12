想買房慘遭「建商保留戶」詐7000萬！專家揭：這3地房產騙子最多
2024年預售房市近乎瘋狂，不時傳出買房要排隊、抽籤，就算單價挑戰區域新高，照樣熱銷，惹得一票購屋族出現FOMO（Fear of Missing Out 縮寫，意指害怕錯過）買房症狀，就有壞房仲藉此以有管道取得低價「建商保留戶」行騙，詐騙金額高達7000萬元，遭法院重判14年。房產專家Sway示警，全台這新竹、台南和高雄3地這種敗類很多，民眾買房要多留意避免誤中陷阱。
記者徐銘穗/綜合報導
判決書揭露，新竹該名壞房仲因沉迷地下簽賭，欠了一屁股賭債，假稱自己有門路，可低價取得「建商保留戶」，涉嫌偽造建設公司印鑑、合約、本票等，詐騙20名被害人、金額高達7091萬元，近期被新竹地方法院依詐欺及偽造有價證券等罪名，判處14年有期徒刑，全案可上訴。
Sway在臉書發文示警，指出「新竹跟台南、高雄這種敗類很多，有名的沒名的，遊走在各案場跟房仲店頭」，他們外表上有共通點，不是帥就是忠厚老實款，男女通吃老少咸宜，有的甚至會上電視或自己有自媒體頻道，「串串跟Line群組更是他們銷贓的告示牌」。
他也提醒，這群人最厲害的是，會讓你誤以為自己真的懂買房，甚至慫恿你也拍影片作頻道，成為另一支可以直接賺錢的下線，「只要你有那麼一點點貪婪，上了他們讓你以為是房地產教學的頻道或群組，接下來就是買貨、倒貨的開始」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。