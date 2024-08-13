奧運金牌「星巴克買一送一」今爽喝9小時！星冰樂「第二杯半價」

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慶祝2024巴黎奧運歡慶奪金，榮耀時刻「星巴克買一送一」優惠開喝！今8月13日11:00-20:00連續9小時，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
同時星巴克咖啡同好日還有全天「第2杯半價」優惠！今8月13日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，大家最愛的星冰樂、星沁爽都能為夏天划算消暑。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌黑沃咖啡：奧運「8折優惠」！兩包咖啡豆「折價100元」
而黑沃咖啡也加碼奧運優惠，特別推出「衝破極限－奧運特定期間」即日起至8月18日，最後一戰系列（任選手沖、美式、拿鐵）三杯飲品享「8折優惠」；任選兩包咖啡豆（最後一戰、巴黎之星、火炬傳承）還「折價100元」。
而且每當一名中華隊選手得獎，黑沃都會送出好禮，目前累積已送出100組黑沃冠軍濾掛包2入組 POCKY加油棒＋馬克杯組合、150組 POCKY馬克杯好禮；慶祝台灣以2金5銅的優異成績圓滿結束，黑沃咖啡特別再加碼「100個POCKY馬克杯、100雙POCKY加油棒」。於黑沃官方LINE@就會發布抽獎訊息，會員留言即可參與抽獎。