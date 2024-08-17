老人住老宅免淪悲歌！公寓只裝電梯不夠　銀髮居家5輕裝修正流行

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▲廚房上櫃可改成為下拉式，較能減輕施力負擔。（示意圖／Pixabay）

台灣人口高齡化之社會問題眾人皆知，內政部統計，台灣大約有600萬戶沒有電梯的老舊公寓，而銀髮族的數量又高達43萬名，顯示「老人住老宅」的機率相當高，囚老問題越來越嚴峻，除了外部加裝電梯外，內部的輕裝修改造，增添友善高齡族群的建材配備，是短期內最合理也容易達成的解方。在室內裝修方面，可以在牆面增設一些扶手或類似設備，而走道寬度可至少保留60至70公分，實務上，目前在國內提出「樂齡居住提案」，來自日本的台灣松下，就相應推出了類似設備—橫式拉門，寬度更放大到85公分，讓必須倚賴輪椅的高齡或行動不便者更方便進出。另外，起居空間的櫥櫃，在轉角部分可製作成或改為弧形，保護銀髮族在室內行走時的安全；高度也應該要配合、裝設在使用者的腰部位置，減低身體負擔；廚房上櫃能考慮加（換）裝為下拉式，同樣減輕施力負擔。相關統計研究顯示，高齡人士在家中發生意外、造成人身傷害甚至導致失能的場域，比例最高者就是浴室或類似空間，因此浴室絕對是關鍵場域。衛浴設備製造商洪芳興觀察到，其實不少國人仍習慣或喜愛泡澡，曾有建商直接向他反應，浴室還是要標配浴缸，消費者才會買單。在此需求下，要對應高齡安全，市面上便出現了可側邊進出的單人走入式浴缸，也不乏簡易安裝的夾式扶手，以及浴缸專用座椅等輔具。由於一般高齡者通常無法久站，業者建議，可選用淋浴座椅，高齡者也能享受淋浴樂，市面上有業者兼顧收納及節省空間，設計出可調節高度的淋浴椅、洗臉盆，甚至輔以電動功能，讓輪椅族也能順暢使用。而浴室地板材也應選擇防潮且易排水之材質，並且加裝止滑條，降低滑倒機率。再看加裝設備，最基本的還是扶手或類似設備，坊間業者針對不同需求，已開發設計出多款造型不同，功能從基本到進階的浴室扶手供消費者選擇。