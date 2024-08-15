心衰竭等不到器捐！他靠心室輔助器撐過10年還出國　存活不輸換心

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台灣器官捐贈風氣不盛，使得某些心臟衰竭病人等不到心臟移植的機會而過世，另有些患者則是不適合心臟移植，如何為這類病人找尋出路，是各大醫院嚴峻挑戰。台大醫院自 2002年成功植入居家型心室輔助器後，持續累積成功案例，甚至有患者使用超過10年，因狀況穩定，不考慮心臟移植，為病人找到更多生命選擇。台大醫院指出，繼2002年完成居家型心室輔助器史首例植入後，2013年9月將輔助器植入因心臟衰竭急救而使用葉克膜維生系統的患者身上，而病人雖符合心臟移植條件，卻選擇持續使用輔助器，迄今已超過10年，且狀況穩定，維持固定健身活動，也常至國外旅遊。在2020年6月，台大醫院對一位急救後使用葉克膜維生系統輔助的病人，先進行短效型的左心室輔助器植入手術，後來再換成居家型心室輔助器，追蹤至今也無異常。此外，台大醫院於2021年為一名39歲的橫紋肌軟組織肉瘤(STS)患者裝置居家型心室輔助器，術後迅速重返正常生活，今(2024)年並受邀至美國進行半年的教學工作。台大醫院指出，目前累積居家型心室輔助器個案數已近百人，裝置超過3年者有16人，而根據2018~2023年統計，無論何種原因裝置居家型心室輔助器，3年存活率與心臟移植病人相比無明顯差異，這項成果已發表於2024年國際心肺移植醫學會，也驗證居家型心室輔助器與心臟移植皆為末期心臟衰竭病人的醫療選擇。台灣原本針對居家型心室輔助器的相關衛教，僅藉由電話諮詢或衛教紙本翻閱，為此台大醫院優化衛教紙本為電子書，並於今年推出「台大醫院心室輔助器」智能回覆聊天機器人，提升使用者操作的便利性及安全性。台大醫院表示，自2020年開始，該院每年舉辦心室輔助器研討會，已成為台灣醫學界重要交流平台，今年並擴大辦理5天課程，加入葉克膜與心臟移植討論，另邀請美國、日本、韓國與新加坡專家來台授課，期許能為更多心臟衰竭患者帶來治療希望。