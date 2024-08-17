老唐牛肉麵虧慘！吳宗憲遺產不留子　鹿希派有特留分？律師破迷思

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▲吳宗憲曾在臉書公開3女1兒全家福。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

▲才剛爆出吳宗憲不滿鹿希派經營老唐牛肉麵2個月虧損2000萬，就傳出吳宗憲透露遺產分配，律師推測背後深意該是盼望鹿希派成材。（圖／中天提供）

▲不少長輩煩惱遺囑該怎麼立，才不會讓子女在繼承財富後亂揮霍。（示意圖／取自Pexels）

身家上億的「綜藝天王」吳宗憲近期才剛因老唐牛肉麵2個月虧2000萬，電爆兒子鹿希派，又在節目中透露遺產分配，打算把大部分財產捐作公益，剩餘部分平分給吳姍儒等3個女兒，完全排除鹿希派，鹿希派受訪認了，嘆說：「我真心期盼他只是在吹牛。」常聽見專長信託遺產規劃律師說話了，破除遺產迷思，也提供吳宗憲和所有望子成才的爸爸們，另個更好的選擇。簡單說，《民法》特留分就是讓每位繼承人有最低的繼承比例，避免因為偏愛的原因，讓遺產都只留給特定一人，透過法律保有遺產分配的公正性。專長信託遺產規劃的律師許育碩接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，多數人都誤解了，以為寫遺囑不能侵害特留分，實際上遺囑想怎麼寫都可以，只是就算分配侵害到特留分，子女不能在立遺囑人還在世時主張遺囑無效，只能在其過世後主張特留分受侵害。許育碩以吳宗憲「大部分財產捐公益」為例，說明捐贈公益團體是屬於遺贈，遺贈超過特留分，繼承人就可能主張受到侵害，行使扣減權。分配遺產比例侵害特留分也是同樣道理。不過，吳宗憲在鹿希派經營「老唐牛肉麵」2個月虧損2000萬後，宣布上述遺產分配，律師認為。許育碩認為，要達到吳宗憲目的，最好是透過生前信託，可設定分配目標，例如設定子孫應該達到什麼目標才能獲取信託的利益，激勵子孫成材。許育碩說明，多數人對信託有兩大迷思，，信託要負擔設定費與每年管理費，以最傳統養老信託為例，就是存退休金並委託銀行支付未來安養費，設定費其實只有幾千元，每年管理費也是5‰~8‰，「跟0050的管理費一樣」，也可指定買ETF或基金，用收益來支應管理費，若是設定為不動產，更可請受託人出租管理，拿租金付管理費。，許育碩指出，遺囑分配後就完全沒有控制權，但信託的財產，在過世後仍會持續發揮影響力，可設定子女、甚至孫子女得達到什麼條件，才能獲得財產，運用更自由。許育碩舉例，如果怕熱衷創業的子女將來可能會失敗，面臨財產全賠光的窘境，在國外有特殊信託，能讓子女在破產時，也能保有特定生活費，保障錢不會全被債主拿走。「很多人煩惱，遺囑要怎麼寫，才不會養廢子孫。」許育碩指出，信託的影響力可穿透死亡，堪稱是擁有最強影響力的超強工具，且信託在國外很普遍，也不受限是財閥、富人，一般人都很常運用這麼有威力的工具。他建議吳宗憲，可以運用信託，以財產激勵，達老爸期望。