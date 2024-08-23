沙公、處女蟳等秋蟹報到！朧粵一人獨享6道蟹宴　頤宮推經典7做法

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▲「蟹肉酸辣羹」用的是日本松葉蟹，湯頭喝起來鮮甜滑溜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「花雕雞油蒸處女蟳」連殼帶肉上桌，吃得到半隻重達10兩以上的處女蟳。（圖／記者葉盛耀攝）

▲日本松葉蟹則做成二吃，包含「松葉蟹腐皮捲」、「瑤柱桂花炒蟹肉」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「蟹肉響米泡飯」的湯頭相當甘甜溫潤。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「頤宮」中餐廳秋季推出的「沙母糯米飯」，每一粒米飯都充分吸收到螃蟹的美味鹹香。（圖／君品酒店提供）

▲「蟹餚薑蔥焗沙母」裡的薑蔥搭配，不僅提升沙母蟹肉的鮮甜味，還增添了層次感。（圖／君品酒店提供）

所謂「鮑參翅肚，生猛海鮮」簡單8個字道盡粵菜精髓，粵菜對食材品質、尤其活海鮮要求更是嚴格。時序漸入秋，此刻是品蟹的最佳時節。朧粵行政主廚胡福春嚴選日本松葉蟹、阿拉斯加蟹、沙公、處女蟳、青蟹，融入個人套餐中，其中可嚐到6道秋蟹肥美鮮味，每位5,880元+10%起。蟬聯六年米其林三星「頤宮」中餐廳的頤宮也用上沙公、沙母、處女蟳和黃金蟹，推出單點式7道蟹料理，價格1,980～6280元+10%／每隻。「朧粵」由米其林二星港籍名廚簡捷明以及廚齡逾40年的朧粵行政主廚胡福春領軍操刀的朧粵中餐廳，一直以來廣受老饕食客讚賞青睞，更曾連續兩年榮獲第一份屬於台灣在地觀點的餐飲評鑑「500盤」15盤及8盤的至高殊榮。朧粵行政主廚胡福春此次針對秋季嚴選各式鮮活美蟹，以多樣手法呈現秋蟹之美，螯香秋宴每位每套價格5,880元+10%起。像是「蟹肉酸辣羹」，用的是日本松葉蟹，搭配以二湯、鎮江醋、大江浙醋、烏醋、糖醋、桂林辣醬等材料熬煮成香辣酸爽的酸辣羹，佐以新鮮帶子、蝦片等，最後加入蟹肉蒸蛋白，一小碗羹嘗盡豐富海味。胡福春認為自行徒手拆蟹也是吃蟹的一大樂趣，因此「花雕雞油蒸處女蟳」堅持連殼帶肉上桌，吃得到半隻重達10兩以上的處女蟳，以花雕、雞油、薑一同蒸煮後，吃得到最簡單的香甜。日本松葉蟹則做成二吃，松葉蟹腐皮捲」是將蟹肉與洋蔥絲及主廚自製松露醬一同拌炒，接著以腐皮包捲後裹上蛋白漿油炸，再點綴松露醬，吃起來外酥脆內鮮嫩。而「瑤柱桂花炒蟹肉」是將松葉蟹肉、芽菜、雞蛋等大火拌炒再撒上瑤柱絲，吃得到雞蛋的香、蟹肉的鮮嫩及芽菜的脆口。另還有「花膠蟹腿釀竹笙」與「蟹肉響米泡飯」兩款奢華做法，尤其後者以龍蝦高湯為底，搭配松葉蟹肉、干貝、鮮蝦、絲瓜等豐富食材，現場加入的米香帶來視覺衝擊，滿滿海味嘗來暖心又幸福。全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮的君品酒店「頤宮」中餐廳，也選用產地直送的肥美活蟹，包含沙公、沙母、處女蟳和黃金蟹，推出7道秋蟹料理。外觀大器卻也做工精緻，像是「沙母糯米飯」，堅持糯米蒸至五分熟後再與沙母一同融合。主廚精心挑選蟹來熬煮雞高湯，配合小火慢炒讓每一粒米飯都充分吸收到螃蟹的美味鹹香，最後再鋪上一層珠蔥點綴，米飯噴香，而蟹黃香濃、蟹肉也細緻甜美。還有歷年總是榮獲饕客極高讚譽的「蟹餚薑蔥焗沙母」，製作過程將薑粒炸香，以濃郁的雞高湯一同加入沙母中，使用明火慢煨，直到高湯將沙母煨煮入味。薑蔥搭配不僅提升沙母蟹肉的鮮甜味，還增添了層次感，使每一口都充滿豐富的風味。秋蟹料理將於9月1日至11月30日期間限定推出，需提前3天預訂，而黃金蟹則需提前7天預訂。