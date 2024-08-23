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北台灣「1分鐘閃電逾400次」！未來2小時雨最猛　風雨轉停等這時

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今天的午後雷陣雨相當旺盛，閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。（圖／翻攝自「天氣風險WeatherRisk」）
▲今天的午後雷陣雨相當旺盛，閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。（圖／翻攝自「天氣風險WeatherRisk」）
北台灣雷神降臨，轟隆雷聲大作，氣粉粉專公布閃電監視圖，北台灣一分鐘內閃電次數突破400次，並且未來1到2小時內雨勢最強，下班時間部份地區仍有降雨，雨停恢復穩定天氣要等到入夜後。

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天氣風險公司在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」貼出閃電監視圖，密密麻麻的訊號覆蓋北台灣上空，專家表示「今天的午後雷陣雨相當旺盛，我們的閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次」。

天氣風險進一步提醒，目前來看降雨熱區偏向北部、東半部地區，不只是山區附近，大臺北市區也都有受影響機會，未來這1-2個小時雨勢最強，部分地區可能到下班時間都還有雨勢，入夜後天氣才會恢復穩定，提醒大家行車或戶外活動注意安全。

今（23）日午後大台北多處地區降下大雷雨，松山、內湖一帶烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，落雷不斷轟隆隆作響，閃電不停畫過天空，巨大的雷擊聲就算在室內也讓人嚇一大跳，比電影《雷神索爾》下凡更驚人！暴雨來得又急又快，不僅市區多處道路出現積水，很多路人躲避不及，甚至帶把小傘也擋不住劇烈雨勢被淋成落湯雞，提醒民眾可隨時更新各地雨勢，隨時關注大雨特報大雷雨警戒區域

▲大雨（圖／記者蕭涵云攝）
▲今（23）日午後大台北多處地區降下大雷雨，松山、內湖一帶烏雲密閉。（圖／記者蕭涵云攝）

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