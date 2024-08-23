馬路變水上樂園！永和、公館「水淹到小腿肚」　汽車開過掀浪花

午後對流雨旺盛，中央氣象署也發布豪雨特報，提醒新竹縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及苗栗以南、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，有網友也分享新北市永和區、台北市公館區災情，只見水位高到小腿肚，車子開過還掀起一波一波的浪花。
根據臉書「爆料公社」貼文分享，新北市永和區國光路淹水深及小腿肚，民眾貼出現場畫面「車子開過水像海浪般進了一樓店家，影片中那兩個人是拿魚網在撈樹葉雜物的」；台北市公館區也有水災發生，一整排停放的機車，水淹到接近輪胎的一半，路上機車經過也掀起可觀水花，馬路變身水上樂園，讓民眾憂心排水狀況。
根據「天氣風險 WeatherRisk」氣象粉專指出，目前來看降雨熱區偏向北部、東半部地區，不只是山區附近，大臺北市區也都有受影響機會，部分地區可能到下班時間都還有雨勢，入夜後天氣才會恢復穩定，提醒大家行車或戶外活動注意安全。
今（23）日午後大台北多處地區降下大雷雨，松山、內湖一帶烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，落雷不斷轟隆隆作響，閃電不停畫過天空，提醒民眾可隨時更新各地雨勢，隨時關注大雨特報、大雷雨警戒區域。
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根據「天氣風險 WeatherRisk」氣象粉專指出，目前來看降雨熱區偏向北部、東半部地區，不只是山區附近，大臺北市區也都有受影響機會，部分地區可能到下班時間都還有雨勢，入夜後天氣才會恢復穩定，提醒大家行車或戶外活動注意安全。
今（23）日午後大台北多處地區降下大雷雨，松山、內湖一帶烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，落雷不斷轟隆隆作響，閃電不停畫過天空，提醒民眾可隨時更新各地雨勢，隨時關注大雨特報、大雷雨警戒區域。