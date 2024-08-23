男子腹腔有顆5公分大腫瘤 以為是癌竟然是罕見免疫疾病

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台中一名40歲男子，近2年上腹持續悶痛，藥物治療未見好轉。今年６月因為腹痛合併噁心嘔吐到台中醫院就診，經胃鏡檢查發現腹腔有顆5公分大腫瘤造成腸道阻塞，一度懷疑是惡性腫瘤。台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿表示，男子經由斷層掃描顯示，腫瘤造成十二指腸嚴重狹窄導致腸阻塞，經與家屬討論後，決定進行十二指腸切除手術，並進一步進行檢體化驗﹔切片檢查結果並未發現癌細胞，反而發現患者出現布納氏腺瘤Brunner's gland adenoma BGA」合併一種全身性發炎纖維化、俗稱「假性腫瘤」的免疫系統疾病igG4症候群。吳明駿醫師說明，IgG4相關疾病是一腫免疫失調造成的全身性發炎反應，從頭到腳都可能受影響，好發在唾腺、淚腺、淋巴、或胰臟，腸道IgG4相關疾病很罕見，主要以腹痛、腹瀉、或黃疸等腸胃道症狀為主。因為與腸胃道疾病症狀相類似而容易被忽略，直到出現腸道嚴重阻塞或巨大纖維性腫瘤時才會被發現﹔治療包括類固醇、免疫抑制劑及 B 細胞清除療法 (B-cell depletion therapy)。至於同時出現的布納氏腺瘤，吳醫師指出，布納氏腺是十二指腸黏膜下腺體，主要功能是分泌鹼性黏液來中和胃酸，並產生消化酵素幫助蛋白質的吸收，發生布納氏腺瘤可能與胃酸過多或幽門桿菌感染有關。由於該患者同時出現布納氏腺瘤和IgG4症候群，且到院時已經出現嚴重腸阻塞症狀，經與家屬分析討論，仍先幫患者進行手術治療，幸好術後追蹤至今狀況良好﹔另為了避免該免疫疾病在身上其他部位復發，仍建議患者每半年定期回診追蹤。吳明駿醫師提醒民眾，不要輕忽身體的警訊，早期發現並診治，可以及早找出病因，避免許多不必要的治療，也減少遺憾。