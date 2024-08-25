租屋天花板傾斜「房東要他找代管」　半個月後整個垮下來：悲劇了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲租屋族較常遇到租屋糾紛，其中以租金支出無法申報所得扣除的比重最高。（圖／NOWnews資料照）

租屋黑市問題嚴重，無殼蝸牛的處境越來越弱勢，想要找到好房，對租屋族來說是可遇不可求，而緊急找房更是容易踩雷出事。有網友發文表示，6月底發現天花板傾斜時跟房東反應，而房東要原PO找代管（社會住宅）處理，但代管的態度不夠積極，也成為租房惡夢的開端，最後房間天花板坍塌了。原PO在Dcard發文表示，6月底開始天花板傾斜的時候有跟房東反應，房東請我們去找代管，但代管給的態度就是這關我什麼事，約定好的時間說要來也臨時沒出現，「到真正來看的時候已經坍塌，坍塌的原因就是白！蟻！」雖然有請裝潢師傅處理，但問題依舊沒解決，房東只會說要噴殺蟲劑，直到7月中才請了除白蟻的師傅，但一整個月都有一個房間無法使用，對於減免租金的部分沒有共識，也是造成雙方撕破臉的主因。原PO表示，因為有房東與代管，在處理事件的溝通過程變得很困難，「代管又會一直打來跟媽媽抱怨房東很難溝通，我們提出的訴求跟疑問也只得到會再跟房東協商，最後也是什麼都沒有。」最後雙方鬧不合之下，原PO順利拿走押金搬離，而網友也紛紛表示，「只能說有的代管真的是兩手一攤，但這就是人員的素質參差不齊」、「我覺得代管就是現在的新產業裡面最爽的，一堆遇到事情都兩手一攤，不然就是找不到人」、「」。