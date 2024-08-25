李維維為何被封最強凍齡女神？一張制服趴照太驚人　根本在學少女

香港天王郭富城近日一支32年前拍攝的「小虎咖啡」廣告被粉絲重溫，其中外貌出眾的女主角被發現是演員李維維，本人也揭露當年拍片祕辛。李維維有「最強凍齡女神」、「靈芝人」封號，日前她分享穿學生制服的照片，令人訝異完全沒有違和感，難想像今年已經48歲。
李維維在IG上傳一組餐敘照片，與會的有翊萱、網紅亞美將、王以路、葉欣眉、Energy阿弟的老婆Mei等人，眾人都穿上學生制服，其中李維維身著繡有海山高中、自己大名的制服搭配短褲和中筒襪，露出一截纖細小腿，奔50歲的她，俐落金色短髮別上髮夾，乍看之下宛如20歲出頭少女，若說是高中生一點也不浮誇。
「長大後才知道當學生時的無憂無慮是什麼」，李維維在配文寫道，貼文發布後，網友紛紛留言：「真實自然的氣質！真正美啊」、「金髮妹子很正！」有人憶及她和大小S、小鬼（黃鴻升）等人都是華岡藝校畢業，「看到維維穿學生制服，莫名想起校花維維曾經在某集娛樂百分百當小鬼的神祕嘉賓，讓他猜的提示是曾被他解內衣（MV裡）...」
合作26歲天王打開知名度 李維維被王家衛簽入旗下
李維維1992年和郭富城合拍「小虎咖啡」廣告打開知名度，與鍾漢良〈OREA〉、杜德偉〈絕不後悔〉MV皆為演藝生涯成名作，後來被國際大導演王家衛挖掘，簽下一只經紀約，獲得和金城武、莫文蔚、蔡一智拍港片《初纏戀後的2人世界》的機會，更進軍日本演藝圈。
李維維1997年後因為感情問題淡出演藝圈，直到2009年上節目《國光幫幫忙》才重回大眾視野，陸續演出《我可能不會愛你》、《那些年，我們一起追的女孩》、《女人30情定水舞間》等戲劇作品，曾經入圍台北電影獎、金鐘獎，2021年憑八點檔《羅雀高飛》首度提名金鐘視后，今年48歲的她，狀態依然維持得宜，不愧「凍齡美女」、「靈芝人」封號。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「長大後才知道當學生時的無憂無慮是什麼」，李維維在配文寫道，貼文發布後，網友紛紛留言：「真實自然的氣質！真正美啊」、「金髮妹子很正！」有人憶及她和大小S、小鬼（黃鴻升）等人都是華岡藝校畢業，「看到維維穿學生制服，莫名想起校花維維曾經在某集娛樂百分百當小鬼的神祕嘉賓，讓他猜的提示是曾被他解內衣（MV裡）...」
合作26歲天王打開知名度 李維維被王家衛簽入旗下
李維維1992年和郭富城合拍「小虎咖啡」廣告打開知名度，與鍾漢良〈OREA〉、杜德偉〈絕不後悔〉MV皆為演藝生涯成名作，後來被國際大導演王家衛挖掘，簽下一只經紀約，獲得和金城武、莫文蔚、蔡一智拍港片《初纏戀後的2人世界》的機會，更進軍日本演藝圈。
李維維1997年後因為感情問題淡出演藝圈，直到2009年上節目《國光幫幫忙》才重回大眾視野，陸續演出《我可能不會愛你》、《那些年，我們一起追的女孩》、《女人30情定水舞間》等戲劇作品，曾經入圍台北電影獎、金鐘獎，2021年憑八點檔《羅雀高飛》首度提名金鐘視后，今年48歲的她，狀態依然維持得宜，不愧「凍齡美女」、「靈芝人」封號。