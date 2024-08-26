築間瞄準百貨吸客潛力！第13個品牌8/30開幕　年底前再開逾10門店

我是廣告 請繼續往下閱讀

築間今（26）日宣布，集團旗下第13個品牌，也是旗下第4個韓國料理品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」8月30日進駐秀泰生活樹林店，打造全台第二個百貨商場品牌餐飲聚落。根據經濟部數據統計，112年全年度百貨業營業額高達4427億元更創下近10年新高紀錄。其中，百貨商場中餐飲類別營收佔比高達30%。築間看好百貨商場的吸客潛力及消費力道，繼築間酸菜魚進駐高雄岡山樂購後打造出第一個百貨商場品牌聚落，創造品牌話題外品牌聚落所帶來的聚客效益更進一步直接帶動業績成長。築間持續積極推動新品牌展店計畫，2024年上半年已開出25家門店，2024年底前預估將再開出10家以上的門店，並挑戰全球門店數突破200家。築間也趁著中秋檔期前夕，推出全新品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」以年輕、活潑的氛圍，延續獨食經濟特點，全台第一家就選擇在秀泰生活樹林店，預計8月30日開幕。築間餐飲集團董事長林楷傑指出，集團在國內、外共打造出10個品牌餐飲聚落，海外第1個品牌聚落也在香港旺角誕生。其中百貨商場餐飲聚落就佔了2個。林楷傑透露，下半年也將持續積極推動展店計畫，除街邊店之外，百貨商場店也積極佈局中，特別是今年10月起陸續將「築間酸菜魚」、「燒肉Smile」進駐至百貨龍頭新光三越的桃園、台南及高雄左營分店，持續擴大市占率，增添業績動能，期待再創佳績。