別再罵墾丁貴！櫛瓜南北價差曝　恆春農會1根就破百　好市多半價

百萬YTR發現墾丁大街烤生蠔攤6片櫛瓜要100元，同行友人忍不住虧說：「王母娘娘種的喔？」墾丁物價、旅遊亂象再度引發討論，店家喊冤店租高昂，「蔬菜從北部批下來賣，成本較高」。櫛瓜南北價差多少？恆春農會櫛瓜100公克35.5元，單條櫛瓜破百元，相較記者實際在好市多購得「1公斤179元」，也就是在台北買櫛瓜，相當只要國境之南的半價。
理財粉專「橘貓的存股筆記」近日公開一張恆春農會櫛瓜價格照，圖中顯示櫛瓜100公克35.5元，圖中有兩盒櫛瓜一條約290公克，就要102~104元，兩條636公克售價更是226元。圖中標識台灣櫛瓜的「製造日期」（應指包裝時間）為8月12日。
他表示，照片是LINE社群社員分享的，「最近下雨，加上恆春農作物、漁獲都是靠外地運送，所以食材價格大漲」。他說自己曾在花蓮生活過一段時間，深刻體會許多食材、燃料（花蓮沒有天然氣，都要靠桶裝瓦斯）都因為運送增加的成本，所以餐飲費用會比較貴。
「我只想說恆春人是無辜的，不要一竿子打翻一條船！」不忍家鄉被攻擊，「橘貓的存股筆記」也呼籲大家在沒有了解事情全貌時，不要妄下定論。
貼文引發討論，網友附和說「墾丁是偏遠地區，網路上買家電、傢具類的，都還要多收運費或是沒送。物料成本相對就比市區高很多，若是鄉民只用一般市場能買的價格去衡量價值，根本不公平」
櫛瓜南北價格差很大，《NOWnews今日新聞》記者昨親自前往美式賣場好市多（Costco），發現好市多櫛瓜1公斤179元，換算100公克為17.9元，與理財粉專分享「恆春農會櫛瓜100公克35.5元」，售價少了將近1半。
■本文經「橘貓的存股筆記」臉書粉專授權引用。原始出處請點此
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他表示，照片是LINE社群社員分享的，「最近下雨，加上恆春農作物、漁獲都是靠外地運送，所以食材價格大漲」。他說自己曾在花蓮生活過一段時間，深刻體會許多食材、燃料（花蓮沒有天然氣，都要靠桶裝瓦斯）都因為運送增加的成本，所以餐飲費用會比較貴。
「我只想說恆春人是無辜的，不要一竿子打翻一條船！」不忍家鄉被攻擊，「橘貓的存股筆記」也呼籲大家在沒有了解事情全貌時，不要妄下定論。
貼文引發討論，網友附和說「墾丁是偏遠地區，網路上買家電、傢具類的，都還要多收運費或是沒送。物料成本相對就比市區高很多，若是鄉民只用一般市場能買的價格去衡量價值，根本不公平」
櫛瓜南北價格差很大，《NOWnews今日新聞》記者昨親自前往美式賣場好市多（Costco），發現好市多櫛瓜1公斤179元，換算100公克為17.9元，與理財粉專分享「恆春農會櫛瓜100公克35.5元」，售價少了將近1半。
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