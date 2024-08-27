教父牛排米其林7連霸失利！鄧有癸126字聲明　「我沒有做好」惹淚

知名主廚「牛排教父」鄧有癸Danny，縱橫餐飲業50年，今年挑戰2024《台灣米其林指南MICHELIN Guide Ceremony Taiwan》一星餐廳七連霸失利，《NOWnews今日新聞》搶先曝光教父牛排126字聲明，「很遺憾的，今年我們末能繼續摘星，讓支持我們的顧客失望了，在此致上最深的歉意」。根據了解，鄧師傅認為是自己決策沒有做好，鼓勵團隊大家都很棒，是他需要負起一切責任，聽了十分惹淚。一星名單還有鮨野村、Longtail也掉榜。
在台擁有「牛排教父」美譽的知名主廚鄧有癸Danny，縱橫餐飲業50年，以恰到好處的精準火候、煎出完美熟度的牛排，不僅收服一票饕客也擄獲眾多消費者，連續獲得《米其林指南》一星榮耀達6年。
近年更開枝散葉，在新北林口開設Amber Hill主打日本國產牛F1的分享型料理；於起家厝打造全新私宅概念店D&C Residence；今年更進軍燒肉市場，在台北東區開設WAGYU CLUB全和牛燒肉，未來還將結合全和牛鍋物、精品肉舖共推三種型態餐飲概念店。
未料，今年挑戰2024《台灣米其林指南MICHELIN Guide Ceremony Taiwan》一星餐廳七連霸失利，結果令人詫異。對此，，《NOWnews今日新聞》取得教父牛排126字聲明，「很遺憾的，今年我們末能繼續摘星，讓支持我們的顧客失望了，在此致上最深的歉意」。Danny更提到：「末能順利摘星，表示我們做的不夠，需要加倍努力，亦是重新審視、努力的契機。」
根據了解，鄧師傅相當有責任感，認為是自己沒有做好，因為是他做的決策。鼓勵團隊大家都很棒、都很努力，是他需要負起一切責任，聽了十分惹淚。
「教父牛排」聲明
教父牛排連續六年榮獲米其林一星
很遺憾的，今年我們末能繼續摘星
讓支持我們的顧客失望了，
在此致上最深的歉意。
末能順利摘星，
表示我們做的不夠，
需要加倍努力，
亦是重新審視、努力的契機。
我們將持續精進、再接再厲，
以高品質餐飲水準、優質服務，
不負顧客們的支持與信賴。
鄧有癸 Danny
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近年更開枝散葉，在新北林口開設Amber Hill主打日本國產牛F1的分享型料理；於起家厝打造全新私宅概念店D&C Residence；今年更進軍燒肉市場，在台北東區開設WAGYU CLUB全和牛燒肉，未來還將結合全和牛鍋物、精品肉舖共推三種型態餐飲概念店。
未料，今年挑戰2024《台灣米其林指南MICHELIN Guide Ceremony Taiwan》一星餐廳七連霸失利，結果令人詫異。對此，，《NOWnews今日新聞》取得教父牛排126字聲明，「很遺憾的，今年我們末能繼續摘星，讓支持我們的顧客失望了，在此致上最深的歉意」。Danny更提到：「末能順利摘星，表示我們做的不夠，需要加倍努力，亦是重新審視、努力的契機。」
根據了解，鄧師傅相當有責任感，認為是自己沒有做好，因為是他做的決策。鼓勵團隊大家都很棒、都很努力，是他需要負起一切責任，聽了十分惹淚。
「教父牛排」聲明
教父牛排連續六年榮獲米其林一星
很遺憾的，今年我們末能繼續摘星
讓支持我們的顧客失望了，
在此致上最深的歉意。
末能順利摘星，
表示我們做的不夠，
需要加倍努力，
亦是重新審視、努力的契機。
我們將持續精進、再接再厲，
以高品質餐飲水準、優質服務，
不負顧客們的支持與信賴。
鄧有癸 Danny
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