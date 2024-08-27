長期背行動不便女兒　苦爸背部重傷忍痛7年！靠這手術成功減壓

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55歲江先生因為女兒行動不便，需長期背負，7年前意外傷到背部，一度自己也無法行走，但擔憂家計不敢開刀，只敢接受保守治療，症狀雖有改善，但從未消失，最近明顯惡化，服藥已不能止痛，走50公尺便需休息，且檢查發現背部、腿部肌肉已嚴重萎縮，最後接受脊椎內視鏡微創手術，終於不再疼痛，肌肉萎縮則需復健才能恢復。國泰醫院骨科主治醫師劉哲瑋說，患者7年前經歷嚴重背痛2個月，並因坐骨神經痛及麻木無法步行，當時核磁共振檢查發現第第5腰椎、第1薦椎椎間盤突出，醫師建議手術，但想到長期請假可能影響家計，最好只接受復健、藥物治療，數月後疼痛雖減緩，卻未曾消失。劉哲瑋表示，這名病人的背痛時好時壞，7年間試過拉腰、電療、局部注射及熱凝療法等，都無法完全緩解疼痛，最近甚至痛到幾乎無法走路，服藥數月也無效，走路約50公尺即需要休息，而檢查中發現患者除坐骨神經輻射狀疼痛到小腿後外側之外，背部肌肉及大、小腿肌肉也有明顯萎縮，推測是椎病灶造成長期行動不便引起。經核磁共振檢查發現，這位父親7年前的椎間盤突出沒被吸收，而是在急性期後逐漸造成椎管壓迫，並形成神經狹窄。劉哲瑋指出，在脊髓腔已達50%狹窄的椎間盤突出，常無法被有效分解、吸收，並演變為慢性神經壓迫及神經狹窄症狀，嚴重影響患者行走功能，甚至造成慢性神經根病變，須進行手術以減輕壓迫神經的壓力，而目前可透過傳統手術、內視鏡部分椎間盤切除手術來達到減壓效果。針對此患者的治療，劉哲瑋說，最後接受脊椎內視鏡手術，有效剝離神經沾黏及椎間盤，鬆解被陳年壓迫的神經根，而病人術後隔天自訴，「腰跟腿已經很久沒有這麼輕鬆了」，坐骨神經痛也快速減輕，但由於長年的神經壓迫造成不良於行，肌肉萎縮仍需進一步由復健及核心肌群訓練逐漸改善。劉哲瑋表示，腰椎椎間盤突出是常見的脊椎疾病，雖常可透過保守治療加以改善，但建議必須審慎評估，以防嚴重的神經慢性壓迫造成慢性失能。