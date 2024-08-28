房東太熱情「常邀下樓吃水果」怎麼辦？　大學生租屋7點排雷指引

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▲有的房東太熱情，難免讓租客招架不住。圖為女星元秋在電影《功夫》飾演包租婆一角走紅。（示意圖／翻攝微博）

▲租房前應先確認房東提供的租賃契約書，是否符合內政部最新公告的範本。（圖／家庭消費中心攝）

大學將開學，周邊進入租屋旺季，除了年年漲的租金困擾，學生也最擔心租到很雷的房子，有網友在Dcard上求助分享自己的租屋經驗，因為覺得有點雷，9月到期後要再重新找租屋處了，因此發文問網友，有沒有什麼推薦比較安全的租屋網站，還是有什麼排雷好方法？原PO表示，自己目前是大二要升大三，去年在學校附近的租屋臉書社團租了房子，本來覺得房東好像很不錯，很好說話以外也很客氣，但還是有讓他覺得煩躁的地方，並列出了3點不舒服之處。第一點是房東太熱情，由於跟房東住同一棟 偶爾房東會敲門邀請原PO下樓一起吃切好的水果，讓他覺得有點尷尬又不好意思拒絕；第二點是房東帶房客來看房不事先問，還會當天突然敲門說要借看房間格局；第三點則是隔音效果不好，半夜也能聽到隔壁房的人情侶嬉鬧聲。原PO認為這次租屋經驗有點雷，但也坦言因為是第一次租屋，不曉得是不是自己有點太敏感，也打算9月到期之後要再重新找租屋處，文後也問問網友們有沒有什麼推薦比較安全的租屋網站，還是有什麼排雷好方法。有網友表示，「真的要多跟學長姐打聽，而且一定要提早找！！！！」、「我是直接問要畢業的學長姐有沒有要退租的！找到好房東真的很重要」、「真的要多去看不同租屋處的環境等各方面問題，慢慢就會知道那些租屋處是不雷的」、「感覺也可以多看看學校租屋社團，應該會有人分享資訊」、「多找評價很重要，再從評價中篩選自己有興趣的，然後多看」。房市達人賣厝阿明就羅列租屋簽約懶人包，幫助學生們在開學前找到好房。早上晚上跟平日假日都看一次，感受一下環境觀察周圍鄰居是不是會太吵、走道有沒有堆放雜物。直接上網搜尋是最快速的方法，尤其是各大學的Dcard校版，學長姐其實都會蠻樂意給你雷房東名冊的。押金、租金、違約金、其他費用、繳款方式及修繕權責劃分等，都算是合約非常重要的內容。押金部分要記得「不可以」超過2個月，同時，後續的退押機制也要寫清楚，退房後如果沒有其他衍伸費用，房東是要返還押金的。租金如果是透過『轉帳繳款』，合約上也務必載明房東的匯款帳號；『現金繳款』，也請房東每收到一筆款項，都要在合約上載明收款日期與金額，作為確保房東有收到款項的依據。另外，像是修繕權責的劃分也要特別注意，基本上屬於非人為損壞的狀況，如：排水管路異狀、電氣設備故障等，依民法房東有維修的責任，但詳細修繕責任如果有另外約定，則會依照合約為主。簽約時，房客要注意房東的身份是「屋主或是代理人」、「二房東」或是「包租代管業者」。合約內務必載明租約有效期限「自民國XX年ＸＸ月XX日至國XX年ＸＸ月XX日止」等字樣，房客可避免房東臨時不租的問題，房東也可避免自己的租約變成不定期租約，同時保障雙方。特別注意，如果是跟二房東簽約，租約要簽在原租約的日期內，避免日後糾紛。頂樓加蓋相對常見的水泥磚牆隔間較會有隔音及消防安全上的疑慮。外觀注意建築物的結構有沒有鋼筋外露、外牆磁磚掉落等問題。而公共空間防火巷及逃生通道是否順暢無堆放雜物。至於內部要確認屋內有無對外門窗、熱水器是否在通風位置及屋內基本消防設備如：滅火器及偵煙器，建議在入住點交時都要先確認完畢。最後要問看看房東有沒有更換過大門門鎖，避免前一位房客拿鑰匙直接就把你房間打開。