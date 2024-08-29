內政部調查：台北、新北房東最愛漲租金　6成租屋糾紛「吵這1事」

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▲夏天用電量大增，租屋電費怎麼收，1度幾元才合理，是租屋族近期關注的重點之一。（圖／記者徐銘穗攝）

租金補貼正式上路2年，房東不得禁止租客申請補助，但租屋黑市嚴重，鄉民怨嘆，有房東出奇招，讓租客申請租補，但錢要給房東，不然就要漲租。租金補貼政策上路後，租屋族對於租金成本降低是否真有感？內政部一份調查分析發現，發現很多無殼蝸牛都被變相漲租金。2023年報告顯示，整體租賃住宅地區受訪租金補貼申請者，曾遭遇的租屋糾紛前三名依序為租金支出無法申報所得扣除、戶籍無法遷入、租金任意調漲。有高達近6成租屋族無法申報租屋報稅，此項糾紛占比最高。觀察租金支出無法申報所得扣除，以6直轄市來看，台南市(61.2%)、高雄市(58.8%)比率較高，其他縣市以嘉義縣(67.9%)、金門縣(67.4%)比率較高。再觀察戶籍無法遷入的租屋糾紛，6直轄市以「台北市(21.1%)和新北市(14.8%)」比率較高，其他縣市以台東縣(15.3%)、基隆市(15.1%)比率較高；另外，租金任意調漲的部分，6直轄市同樣以「台北市(16.8%)、新北市(16.3%)」比率較高，其他縣市如新竹市、台東縣也有超過1成租客反應有任意漲租的爭議。崔媽媽基金會法務組長曹筱筠表示，租金支出以往在所得稅中，是屬於列舉扣除額或標準扣除額，兩者擇一申報，大多數的租屋族因收入不高，多採用標準扣除額，無須檢附任何單據，但從今年起，明年申報的綜所稅，租金支出改為特別扣除額，上限從12萬元提升到18萬元，「租金支出無法申報所得扣除」的情形預期會更加嚴重。觀察租屋糾紛項目，大多數都與租屋黑市有關，房東擔心要繳交租金收入所得稅，更擔心未來出售時，土增稅、房地合一稅等等稅制，無法採用自住優惠稅率，產生高額稅負，不願誠實申報。曹筱筠指出，只要租屋黑市一直存在，這些問題就無法解決，政府應要有一些誘因，讓租屋市場可以循序漸進的朝向正常化，不要讓房東跟房客一直處於對立的狀態。若租屋族若遇到租屋糾紛怎麼辦？內政部建議可尋求「4大管道」幫助，包括向直轄市、縣(市)政府消費者服務中心或消費者保護官申訴，或是向消費爭議調解委員會申請調解，也能透過不動產糾紛調解處委員會申請調處、向房屋所在地之法院申請調解或進行訴訟。透過消費糾紛申訴管道，避免進入冗長的法律訴訟，以保護雙方權利。