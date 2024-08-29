國旅超殺優惠！墾丁凱撒每晚1150元　池畔花園客房「續住價99元」

迎接9月購物節，墾丁凱撒大飯店即日起至2024年9月10日，於官網（按此）推出「閃9購物節」限時優惠，祭出三種超值商品吸客，包含以日期為房價越早訂越划算「好9隱藏版」，4人入住不需加價，平均每人每晚只要1000多元；還有池畔花園客房「續住99」，續住一晚只要99元；還有「早鳥99」，下訂明年的房間，每人每晚竟然只要1,150元起，且官網訂房加購高鐵車票再享75折起優惠。
墾丁凱撒「閃9購物節」瞄準秋冬出遊商機，祭出三種超值商品吸客，要以實惠價格及豐富商品組合滿足旅人出遊需求。如以日期為房價結尾的「好9隱藏版」，除了鼓勵旅人越早訂越划算外，專案加碼再享2至4人入住加人不加價。以9月2日四人入住景觀客房不含早為例，每晚專案房價4,902元，平均每人1,226元起，就能以超值價格與親友共享墾丁旅程。
更針對下半年秋冬出遊則推出「早鳥99」暖身優惠，雙人入住雅緻客房不含早每房每晚最低2299元起，優惠更加碼開放到明年2月份訂房，墾丁凱撒提到，此價格落在明年，尤其以2月最多，8月30日可下訂。
而深受親子家庭客喜愛的池畔花園客房，則主打第二晚「續住99元」銅板優惠，專案內含雙人發現西餐廳自助早餐2次及自助晚餐1次，二泊三食平均每晚只要6,650元起，加碼再贈DIY或季節遊程體驗乙次。
也有9月壽星優惠，凡當月壽星持身份證件預訂逸享凱撒住房專案，九月入住兩晚現折9,999元、十月入住兩晚現折10,000元、11月入住兩晚現折11,000元。以此類推，越晚生日折扣越多。專案入住除享發現西餐廳自助晚餐及翌日早餐外，再贈季節野餐籃、雙人30分鐘SPA舒緩療程及當季主題活動體驗一次。
墾丁福華水世界「炎夏降溫專案」則是即日起至8月31日止，凡軍、警、消防、教師、榮民、志工或屏東縣居民，於水世界售票現場出示相關證明或證件，就可享門票55折優惠，每位只要275元，同行眷屬也能同享。
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更針對下半年秋冬出遊則推出「早鳥99」暖身優惠，雙人入住雅緻客房不含早每房每晚最低2299元起，優惠更加碼開放到明年2月份訂房，墾丁凱撒提到，此價格落在明年，尤其以2月最多，8月30日可下訂。
而深受親子家庭客喜愛的池畔花園客房，則主打第二晚「續住99元」銅板優惠，專案內含雙人發現西餐廳自助早餐2次及自助晚餐1次，二泊三食平均每晚只要6,650元起，加碼再贈DIY或季節遊程體驗乙次。
也有9月壽星優惠，凡當月壽星持身份證件預訂逸享凱撒住房專案，九月入住兩晚現折9,999元、十月入住兩晚現折10,000元、11月入住兩晚現折11,000元。以此類推，越晚生日折扣越多。專案入住除享發現西餐廳自助晚餐及翌日早餐外，再贈季節野餐籃、雙人30分鐘SPA舒緩療程及當季主題活動體驗一次。
墾丁福華水世界「炎夏降溫專案」則是即日起至8月31日止，凡軍、警、消防、教師、榮民、志工或屏東縣居民，於水世界售票現場出示相關證明或證件，就可享門票55折優惠，每位只要275元，同行眷屬也能同享。