國宴指定飲料「茶の魔手」驚爆下藥　總部：絕無此事、已報警提告

手搖飲料南霸天「茶の魔手」很受年輕人歡迎，粉絲還暱稱「茶之魔手」、「茶魔」等，開來台北後更是常見排隊人潮，其珍珠奶茶更在今年國宴中被選為指定飲料，但近日有網友在網路社群PO文提及台南市北區「茶の魔手」會在女孩來買飲料時下藥，該貼文曝光引發網友熱議。「茶の魔手」總部則回應，這是不實指控，已向警方報警處理，並對PO文網友提出妨害名譽告訴，全案目前偵辦當中。
根據該名女網友於爆料公社中貼文指出，「該間飲料店是一間詐騙集團公司，如果有女孩來買飲料，他們就會在飲料裡面下藥在飲料」，還提及已經有多名女性受害，文中還說有去警局備案。
該貼文曝光後引發熱議，也有不少人質疑提到「這種貼文看看就好，真的有事情為什麼不報警？」、「有報案嗎？天羅地網以及周遭監視器應該可以有紀錄查證吧？」、「買飲料不走在那裡等藥效發作？不然怎麼意圖不軌」。
而針對此網路爆料，「茶の魔手」總部的李士朋經理也強調絕無下藥意圖不軌一事，更聲明此為不實謠言、不實指控，已委任律師到警局報案處理，希望能查出是誰造謠。而台南第五分局也公開表示，目前並無接獲任何女子遭到飲品下藥之報案。
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該貼文曝光後引發熱議，也有不少人質疑提到「這種貼文看看就好，真的有事情為什麼不報警？」、「有報案嗎？天羅地網以及周遭監視器應該可以有紀錄查證吧？」、「買飲料不走在那裡等藥效發作？不然怎麼意圖不軌」。
而針對此網路爆料，「茶の魔手」總部的李士朋經理也強調絕無下藥意圖不軌一事，更聲明此為不實謠言、不實指控，已委任律師到警局報案處理，希望能查出是誰造謠。而台南第五分局也公開表示，目前並無接獲任何女子遭到飲品下藥之報案。