單月16敗球隊有「爐主魔咒」！富邦悍將寫最慘17敗　力拚改寫歷史

中職單月16敗球隊都成全年度爐主！富邦悍將昨（1）日在自家主場迎戰中信兄弟，以5：7吞下敗仗，總計在8月的21場比賽中，只拿下4勝17敗，成為中職史上首支「單月17敗」的隊伍。值得一提的是，過去4支曾經單月累積16敗的球隊，最終都成為了全年度戰績爐主，而目前富邦的全年度戰績為42勝53敗，距離最後一位的台鋼雄鷹，還保有5場勝差，仍有望逃脫「爐主魔咒」。
傷兵潮雪上加霜 8月戰績直直落
富邦在季中選秀會上，全力選進即戰力，包含狀元「國防部長」張育成，以及第二指名張奕，展現下半季「Win Now」決心，在8月初一度位居戰績榜首。但在進入8月後，猶如一連串的噩夢，打擊、投手表現成績下滑外，也同時遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一路下滑。
在昨（1）日主場敗給兄弟後，富邦8月份的戰績為4勝17敗，是中職歷史上首支「單月17敗」的隊伍，此外，單月勝率1成90，也超越了破2012年興農牛所保持的2成勝率，締造另一項難堪紀錄。
過去中職歷史上，共有4隊寫下單月16敗紀錄，分別是2012年8月的興農牛、2014年5月的中信兄弟、2015年9月的統一獅和2018年4月的中信兄弟。巧合的是，這4隊在該年的全年度成績，都是在聯盟中敬陪末座。
4隊都成年度爐主 富邦還有可能逃脫
2012年的興農牛，以全年度38勝5和77敗的成績，排在全聯盟第4名，距離前一名的兄弟有20.5場勝差；2014年的中信兄弟，雖然在下半季力挽狂瀾，登上戰績龍頭，但全年度仍以總計50勝4和66敗的成績，排在聯盟第4名，和前一名距離7場勝差。
2015年的統一獅拿下40勝2和69敗，和第3名的義大有8.5場勝差，最後則是2018年的中信兄弟，雖然在下半季逃脫爐主位置，但全年度戰績48勝1和71敗，仍是全聯盟最後一位。
富邦雖然在2024年下半季已位居第6名，但目前在全年度戰績上，仍以5場勝差，領先中職新同學台鋼。倘若富邦能在剩餘賽程的25場比賽中，一改頹勢，還是有機會改寫這項爐主魔咒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦在季中選秀會上，全力選進即戰力，包含狀元「國防部長」張育成，以及第二指名張奕，展現下半季「Win Now」決心，在8月初一度位居戰績榜首。但在進入8月後，猶如一連串的噩夢，打擊、投手表現成績下滑外，也同時遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一路下滑。
在昨（1）日主場敗給兄弟後，富邦8月份的戰績為4勝17敗，是中職歷史上首支「單月17敗」的隊伍，此外，單月勝率1成90，也超越了破2012年興農牛所保持的2成勝率，締造另一項難堪紀錄。
過去中職歷史上，共有4隊寫下單月16敗紀錄，分別是2012年8月的興農牛、2014年5月的中信兄弟、2015年9月的統一獅和2018年4月的中信兄弟。巧合的是，這4隊在該年的全年度成績，都是在聯盟中敬陪末座。
4隊都成年度爐主 富邦還有可能逃脫
2012年的興農牛，以全年度38勝5和77敗的成績，排在全聯盟第4名，距離前一名的兄弟有20.5場勝差；2014年的中信兄弟，雖然在下半季力挽狂瀾，登上戰績龍頭，但全年度仍以總計50勝4和66敗的成績，排在聯盟第4名，和前一名距離7場勝差。
2015年的統一獅拿下40勝2和69敗，和第3名的義大有8.5場勝差，最後則是2018年的中信兄弟，雖然在下半季逃脫爐主位置，但全年度戰績48勝1和71敗，仍是全聯盟最後一位。
富邦雖然在2024年下半季已位居第6名，但目前在全年度戰績上，仍以5場勝差，領先中職新同學台鋼。倘若富邦能在剩餘賽程的25場比賽中，一改頹勢，還是有機會改寫這項爐主魔咒。