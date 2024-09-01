大谷翔平率「MVP打線」3連轟！道奇教頭滿意直呼：高薪是有原因的

單月16敗球隊有「爐主魔咒」！富邦悍將寫最慘17敗　力拚改寫歷史

記者林之越/綜合報導

▲過去4支曾經單月累積16敗的球隊，最終都成為了全年度戰績爐主，而目前富邦悍將的全年度戰績為42勝53敗，距離最後一位的台鋼雄鷹，還保有5場勝差，仍有望逃脫「爐主魔咒」。（圖／富邦悍將提供）
▲過去4支曾經單月累積16敗的球隊，最終都成為了全年度戰績爐主，而目前富邦悍將的全年度戰績為42勝53敗，距離最後一位的台鋼雄鷹，還保有5場勝差，仍有望逃脫「爐主魔咒」。（圖／富邦悍將提供）
中職單月16敗球隊都成全年度爐主！富邦悍將昨（1）日在自家主場迎戰中信兄弟，以5：7吞下敗仗，總計在8月的21場比賽中，只拿下4勝17敗，成為中職史上首支「單月17敗」的隊伍。值得一提的是，過去4支曾經單月累積16敗的球隊，最終都成為了全年度戰績爐主，而目前富邦的全年度戰績為42勝53敗，距離最後一位的台鋼雄鷹，還保有5場勝差，仍有望逃脫「爐主魔咒」

我是廣告 請繼續往下閱讀
傷兵潮雪上加霜　8月戰績直直落

富邦在季中選秀會上，全力選進即戰力，包含狀元「國防部長」張育成，以及第二指名張奕，展現下半季「Win Now」決心，在8月初一度位居戰績榜首。但在進入8月後，猶如一連串的噩夢，打擊、投手表現成績下滑外，也同時遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一路下滑

在昨（1）日主場敗給兄弟後，富邦8月份的戰績為4勝17敗，是中職歷史上首支「單月17敗」的隊伍，此外，單月勝率1成90，也超越了破2012年興農牛所保持的2成勝率，締造另一項難堪紀錄。

過去中職歷史上，共有4隊寫下單月16敗紀錄，分別是2012年8月的興農牛、2014年5月的中信兄弟、2015年9月的統一獅和2018年4月的中信兄弟。巧合的是，這4隊在該年的全年度成績，都是在聯盟中敬陪末座

▲富邦悍將張育成揮棒後左手不適，隨即退場治療，雖然沒有大礙，但總教練陳金鋒透露，至少要休息一周以上。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將張育成日前揮棒後左手不適，隨即退場治療，在休息不到1周後就回歸賽場，可惜無法幫助球隊逃脫「單月17敗」的慘況。（圖／富邦悍將提供）
4隊都成年度爐主　富邦還有可能逃脫

2012年的興農牛，以全年度38勝5和77敗的成績，排在全聯盟第4名，距離前一名的兄弟有20.5場勝差；2014年的中信兄弟，雖然在下半季力挽狂瀾，登上戰績龍頭，但全年度仍以總計50勝4和66敗的成績，排在聯盟第4名，和前一名距離7場勝差。

2015年的統一獅拿下40勝2和69敗，和第3名的義大有8.5場勝差，最後則是2018年的中信兄弟，雖然在下半季逃脫爐主位置，但全年度戰績48勝1和71敗，仍是全聯盟最後一位。

富邦雖然在2024年下半季已位居第6名，但目前在全年度戰績上，仍以5場勝差，領先中職新同學台鋼。倘若富邦能在剩餘賽程的25場比賽中，一改頹勢，還是有機會改寫這項爐主魔咒

▲富邦悍將在8月初一度位居戰績榜首，但進入8月後，猶如一連串的噩夢，打擊、投手表現成績下滑外，也同時遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一路下滑。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將在8月初一度位居戰績榜首，但進入8月後，猶如一連串的噩夢，打擊、投手表現成績下滑外，也同時遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一路下滑。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將慘寫中職單月最多敗紀錄　教頭陳金鋒：結果不能控制

毫無生氣！富邦悍將單月勝率1成9史上最慘　從聯盟龍頭變墊底

富邦悍將5：7又輸中信兄弟！慘寫單月最多敗紀錄　8月21戰吞17敗

中信兄弟3:1擊敗富邦悍將！苦吞單月16敗　追平中職史上最慘紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載