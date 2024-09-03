影／空拍機看富國島！越南最大島建設曝　財團狠砸160億美元

越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」。此次《NOWnews今日新聞》實地走訪富國島，發現該島在短短幾年間煥然一新。
據悉，富國島在2014年才通電，2015年大舉接團觀光，2018年各大國際知名飯店進駐，越南政府與最大的兩個財團「太陽集團」和「珍珠集團」更豪擲160億美元，在疫情期間也大力翻新飯店和觀光設施，如今富國島擁有嶄新的五星級度假村和旅遊勝地。
從空拍影片中可看到美侖美奐的富國大世界，還原威尼斯的河景，湖中更有穿著威尼斯船伕的工作人員，到了晚間九點半則會上演精彩絕倫的水舞秀，是每晚必看的大秀。而搭乘世界最長纜車抵達香島後，還可以玩刺激有趣的水上樂園，以及世界上最長的木造雲霄飛車，並品嚐食物種類多元的百匯美食，在香島能花上一天的時間遊玩。
台灣是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而還原歐洲造景的日落小鎮與親吻橋也是富國島的亮點，位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮。
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從空拍影片中可看到美侖美奐的富國大世界，還原威尼斯的河景，湖中更有穿著威尼斯船伕的工作人員，到了晚間九點半則會上演精彩絕倫的水舞秀，是每晚必看的大秀。而搭乘世界最長纜車抵達香島後，還可以玩刺激有趣的水上樂園，以及世界上最長的木造雲霄飛車，並品嚐食物種類多元的百匯美食，在香島能花上一天的時間遊玩。
台灣是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而還原歐洲造景的日落小鎮與親吻橋也是富國島的亮點，位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮。