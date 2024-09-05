中秋節台灣人不烤肉了？業者曬數據揭真相　烤肉戰南北：9夯品曝

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▲烤肉型式南北大不同，南部最愛高腳瓦斯烤肉爐，電烤盤北部最熱銷。（圖／特力屋提供）

▲便攜式單爐頭瓦斯烤肉爐，可摺疊收納，方便在戶外使用。（圖／特力屋提供）

▲便攜式單爐頭瓦斯烤肉爐展開模樣，高腳設計，烤肉不用蹲著烤。原價5990元、特價1990元。（圖／特力屋提供）

▲岩谷超薄型高效能瓦斯爐，原價1290元、特價999元。（圖／特力屋提供）

▲岩谷燒烤達人料理爐2.1kW，原價3290元、特價2590元。（圖／特力屋提供）

▲新多倫多 豪華型烤肉爐，原價4990元、特價3990元。（圖／特力屋提供）

▲CSPS江井精工 豪華型2爐頭升降烤網瓦斯烤肉爐，原價3萬8000元、特價2萬9000元。（圖／特力屋提供）

▲sOlac 多功能無煙烤盤烤盤面積34公分，循環抽風快速抽吸油煙，售價3680元、特價2680元。（圖／HANDS提供）

▲一次性環保烤肉架組合，小巧便攜、免洗免收，組裝輕鬆，可燃燒長達90分鐘，售價359元、特價299元。（圖／HANDS提供）

▲鹿牌 CAMP OUT便攜式烤肉爐採公事包V型收納，鋁合金支撐架搭配鍍鉻鐵燒烤網，隨時隨地享受燒烤樂趣，售價2980元 (限店販售)。（圖／HANDS提供）

▲THOMSON 無耗材桌面抽油煙機，可調升降、輕巧不佔空間，環保水洗濾網無須耗材即可使用，售價2990元、特價2490元。（圖／HANDS提供）

今年中秋節（9月17日）正好是周二，沒有連假，烤肉風氣不如往年，但居家修繕工具與材料連鎖業者觀察發現，台灣人還是很愛烤肉，烤肉爐單月銷量翻倍，今年前8月烤肉爐總銷量甚至較去年同期成長超過2成，而且還出現南北差異，南部人偏愛高腳瓦斯烤肉爐，北部則愛電烤盤。相關推薦烤肉爐、電烤盤、一次性烤肉爐、桌面抽油煙機等9夯品一次看。中秋節與春節、端午節同為台灣三大節，一般公司會發三節獎金，也因常有連續假期，正是親朋好友相聚的好時機。然而卻因去年補班太多引民怨，導致今年中秋節剛好是周二，彈性調整被取消而沒有連續假期，網友抱怨「剩一天怎麼烤肉？」、「中秋隔天要上班，怎麼喝酒烤肉？」連帶讓中秋烤肉風氣大減，只有少數公司有放「三明治假」，讓員工中秋前1天的周一（9月16日）放假。雖然大家都認為「今年中秋節肯定沒什麼人烤肉」，但台灣人中秋節就愛烤肉的心性不變，而且還存在南北差異！特力屋透過內部大數據發現，派對型高腳烤肉爐在台中以南及東部，銷量占5成以上最受歡迎，其中更以「瓦斯烤肉爐」居多，而適合懶人烤肉的電烤盤則在新竹以北最熱銷。特力屋指出，。此外，戶外露營風氣盛，順勢帶動方便攜帶收納的卡式瓦斯爐、電烤盤等買氣，中秋烤肉的喜好在南部和北部呈現不同態樣，特力屋行銷總監張瓈今（5）分享，近5年烤肉爐商品銷售狀況觀察，在中部以南及東部地區的休閒聚會結構多為大家庭的多人形式，且生活空間較寬闊，歷年來「高腳型瓦斯烤肉爐」在這些地區買氣最好，甚至占整體銷量一半以上。張瓈今說，反之，新竹以北特別是都會區在中秋節期間則以方便收納好清理的「電烤盤」最受歡迎，因為電烤盤不僅適用於中秋烤肉，平日家庭料理、戶外露營或是三五好友的美食聚會都很萬用，特力屋觀察，可見其受歡迎程度。而近年吹起戶外露營風氣，原本明顯不同的南北烤肉風則逐漸形成實力相當的拉鋸戰，但無論南北地區，炭烤爐、卡式瓦斯爐或高架烤肉爐都各有擁護者，特力屋觀察烤肉爐架整體銷量自7月開始明顯提升，較前一個月翻倍成長，今年「高腳型瓦斯烤肉爐」最受青睞。特力屋即日起至9月17日，精選烤肉爐、配件及暢飲必備的冰桶等相關商品，消費滿3000元現折300元。此外，HANDS台隆手創館自八月中旬起，調理商品業績成長近5成，指定無煙燒烤盤期間限定75折優惠，現省1000元，而附上速燃果木炭的一次性環保烤肉架也很熱銷。不見中秋烤肉熱潮有衰退跡象，「可能不選在中秋當天，而是往前一個或後一個周末的遞延」，雖然沒有連假，但肉還是要烤的。