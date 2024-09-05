台北街頭驚見「1人搬家公司」　本尊現身抖超狂背景、箱內物公開

台北街頭驚見「1人搬家公司」，只見他背上背著2個用膠帶黏綑在一起的大紙箱、胸前背著背包，右手托著一登機箱和2個用膠帶黏綑在一起的小紙箱，左手則提著用膠帶纏繞的黑色扁平狀箱子，超強搬運力讓人嘖嘖稱奇。照片在臉書爆紅，原來本尊是馬來西亞道具師，箱內裝的是全套薩姆裝甲與一把2米長的奇可露斧頭，本人也親自回應了。
原PO日前在臉書「路上觀察學院」公開社團，分享3張一名年輕男子展現超強搬運力的照片引發討論，網友紛紛留言大讚「1人搬家公司」、「很厲害耶！最近有搬家潮，所以很懂這位同學努力省搬家費！」、「膠帶哪買的？太厲害」，不少人看到影中人激似歌手盧廣仲的側臉，驚呼「盧廣仲好壯」、「我還以為廣仲的肌肉是這樣練的」。
內行網友一眼認出，照片中這名搬運力超頂的年輕男子其實大有來頭，他是馬來西亞知名道具師「小超」，他多次在臉書分享特有的前進台灣道具搬運技能，自嘲是「箱子魔人」。小超此次台灣行前，也特別在臉書公開自己如何一個人把「全套薩姆和一把2米長的奇可露斧頭」從馬來西亞帶來台灣，正是被網友目擊拍下的搬運裝扮。
對於搬運裝備模樣被拍下爆紅，小超也大方現身，在該則路觀貼文中留言，「我是本人，也是來自海外的友人我覺得挺有趣的所以沒事。用的都是台灣膠紙，台灣膠紙品質非常棒，我愛台灣！」
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內行網友一眼認出，照片中這名搬運力超頂的年輕男子其實大有來頭，他是馬來西亞知名道具師「小超」，他多次在臉書分享特有的前進台灣道具搬運技能，自嘲是「箱子魔人」。小超此次台灣行前，也特別在臉書公開自己如何一個人把「全套薩姆和一把2米長的奇可露斧頭」從馬來西亞帶來台灣，正是被網友目擊拍下的搬運裝扮。
對於搬運裝備模樣被拍下爆紅，小超也大方現身，在該則路觀貼文中留言，「我是本人，也是來自海外的友人我覺得挺有趣的所以沒事。用的都是台灣膠紙，台灣膠紙品質非常棒，我愛台灣！」