特企／遊全台唯一廟街　體會一場穿梭古今的解謎暢遊之旅

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「新莊廟街」顧名思義是由沿路許多廟宇所組成的信仰聚落與商圈，也是全台唯一的廟街，擁有許多二級、三級古蹟廟宇。興起於清朝康熙末年，已有三百多年歷史。雖然相較於大稻埕與艋舺，較少人知道新莊廟街曾為繁華的河港聚落，但是新莊老街上有著比鹿港還要密集的廟宇數量，是新北市重要文化資產，是官將首祭祀文化的發源地，也見證時代更迭與產業變遷，孕育出許多陪伴在地人超過百年的傳統店鋪。為促進新莊廟街在地活化，吸引人潮進入街區，新莊廟街發展協會8/23-9/23期間舉辦貫古穿今樂悠遊活動，邀請親子家庭與愛好裝扮的大眾一起穿梭古今，體會著古裝遊廟街的樂趣。活動服務處有孩童免費古裝租借，只要穿古裝遊廟街，在遊逛中與商圈內任一景點合照並公開分享在自己的社群，就可出示社群畫面在活動服務處抽取商圈小禮物。同時間新莊廟街發展協會結合商圈十大特色廟宇，推出暢遊新莊廟街實境解謎活動，歡迎前往活動服務處免費索取解謎地圖，親身走訪廟宇尋找答案，感受智慧加成，神明賜福的樂趣！活動服務處位於新北市新莊區新莊路260號，9/23前的中午12點到晚間8點，每個周六、周日開放。一起來遊廟街，享福氣，穿梭古今解謎趣！