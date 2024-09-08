3招教戒斷「超加工食品」！減重醫提醒：竟增加50%心血管死亡風險

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▲魏士航分享過去他曾吃洋芋片來舒壓。（示意圖／取自pixabay）

普遍存在於我們的日常生活中的「超加工食品」，像是超商微波食品、颱風天必囤的泡麵、拜拜少不了的罐頭、零食櫃絕對有的洋芋片等，減重專科醫師提醒，吃太多恐會增加罹患32種疾病風險，因心血管疾病而死亡的機率也會提高50%。「初日診所」減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，目前國際上最廣泛使用的「NOVA」飲食分類系統將加工食物分為四等級。以台灣人愛吃的雞蛋為例，未加工的雞蛋屬於第一級；加了鹽巴調味的荷包蛋屬於第二級；將第一、二級食品組合後再加工的蛋黃醬，則被歸類在第三級的「加工食品」；至於添加了防腐劑、甜味劑、修飾澱粉等成分後製造出來的蜂蜜蛋糕，就是第四級的「超加工食品」。這些超加工食品不僅取得容易，研發時，食品製造商和食品科學家更會以「極樂點」的概念，計算出食物中的糖、油、鹽的「完美」比率，設計出吸引人、能帶來滿足感與誘導渴望的食物。同時，大量的精緻澱粉與脂肪將增加大腦分泌多巴胺，使消費者感到快樂，促進食慾，最終刺激出類似於藥物成癮的獎勵機制，讓人對這些食物「上癮」，難以節制。魏士航分享其過去經歷，就曾因為家庭事業兩頭燒，讓他有段時間在每晚小朋友就寢後，太太吃一包洋芋片紓壓，若老婆沒吃完，自己也會忍不住幫忙嗑光。直到發現衣服變緊了，才驚覺不能再這樣放縱。魏士航提到「我們算有警覺性的，一般民眾不克制很容易就吃出『肥胖病』」。魏士航進一步舉例，曾有一位65歲的男性病患，退休後為了方便，每週都會到大賣場採購冷凍食品，早餐就吃包子、饅頭，午餐吃微波加熱的炒飯、炒烏龍麵，晚餐若是老婆沒煮，就吃冷凍水餃。結果不僅身材走樣，體重飆升，還活生生地吃出糖尿病，就診時糖化血色素高達10.2% （一般正常值4.0-5.6%）。魏士航表示，根據今(2024)年刊登在《英國醫學期刊》（BMJ）的研究顯示，從大腸癌、睡眠問題、氣喘、高血壓到代謝症候群、過重、第二型糖尿病等32種疾病，都與攝入大量超加工食品有關。研究指出，攝取過量的超加工食品，會提高50%的心血管疾病死亡風險和代謝症候群發生風險，焦慮等心理疾病發生風險也會增加48%到53%。因此，魏士航分享如何戒斷超加工食品3招：1、改變購物環境：採買前先列好購物清單，減少衝動購物。並選擇肉舖、生鮮鋪或提供較多健康選項的店家。2、改變時機點與份量：超加工食品所適時享用即可。例如只在出遊時吃洋芋片，每週最多不超過3次。3、學會辨認成分標示：選擇成分相對單純的品項，避開看似健康卻含有過多的醣和油脂的食物，如燕麥奶。魏士航表示，享用美食、零食無可厚非，但要懂得拿捏份量與了解成分，找回挑選食物的主控權，與超加工食品重新建立關係，才不會因飲食不當而生病。