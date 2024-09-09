女壘／兆基穿山甲一口氣奪5連勝！嘉南鷹14:2打爆中華U18培訓隊

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兆基穿山甲5連勝！2024企業女子壘球聯賽(8）日（週日）持續進行下半季賽事，新生公園第二天賽事第一場由新北凱撒余翌瑄領銜先發，力抗臺北臺產熊讚Ellen Roberts，結果臺北臺產熊讚頑強抵抗，最終以3:2逆轉勝。此役新北凱撒先有攻勢，2局黃玟瑄先敲二壘長打，加上朱瑀敲安帶回第1分，3局楊安淇獲得保送，加上主砲陳家宜跳出來當英雄，再一支深遠長打拿下第2分。豈料6局下風雲變色，臺北臺產熊讚開局首棒李雨柔安打攻上二壘得點圈，滿壘狀況下，「打點后」吳亭葳頂住壓力敲出帶有超前分的2分打點安打，一棒將比數逆轉。Ellen Roberts完投7局失2分，順利守成下，拿下比賽勝利。黃蜂本土先發王牌蔡珈蓁完投6局，被敲出6支安打、1次保送，可惜隊友打擊熄火吞敗。兆基打線分別在4、6局由廖保琇、張嘉芸、陳安心連續安打，以及何欹璠2支二壘安打發威。兆基穿山甲Royevel則完投7局，僅被擊出4支安打，無保送拿下2K，演出完封勝。兆基也一口氣拿下5連勝。吳羽昕單場5支5猛打賞，僅差一支二壘安打就可以「完全打擊」，精彩表現拿下本場比賽單場MVP。