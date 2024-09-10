住宿優惠只到明天！全台共7旅館　雙人房1313元、4人套房1613元

承億酒店慶祝開幕兩週年以及吉祥物夢獸生日，即日起至9月15日祭出「夢獸派對Make a wish」主題活動，一泊一食優惠價5999元起，可在高空懸挑透明無邊際泳池旁的最美池畔酒吧RAR BAR享用雙人套餐。全台承億文旅也有優惠，活動只到明（11）日開放訂房，入住期間為即日起至11月29日，淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子三館雙人房最低1313元起；桃城茶樣子雙人房最低2313元起、潭日月雙人房最低3499元起並加贈早餐。
承億酒店擁有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池，近日入選《網路溫度計DailyView》2024年「此生必住的無邊際泳池TOP 10」，這獨家的高空視野甚至吸引天團五月天到此拍攝《為你寫下這首情歌》MV，引發網友熱烈討論。
承億酒店慶祝開幕兩週年，9月推出全館主題活動「夢獸派對Make a wish」，承億酒店LINE好友限定「夢獸誕辰月｜一泊一食」專案，即日起至9月15日限時開放預訂，優惠價5999元起(不含早餐)再享最美池畔酒吧RAR BAR雙人晚餐，讓旅客能在最美高空懸挑透明無邊際泳池旁的RAR BAR一邊享用美食一邊欣賞風景。
承億酒店佳餚美饌自即日起至9月30日也有豐富的優惠，位於26樓的「貳陸日全食」，豐富多樣的BUFFET搭配360度高空港景，現在出示個人學生證或教師證即享午晚餐8.5折；「BAR KAO泰式餐酒館」祭出生日專屬加碼，當月壽星於平日中午用餐享火山排骨乙份；「両鍋極上鍋物」主打昆布為主的新鮮湯頭，提供帝王蟹、龍蝦、干貝等美味海鮮及日本A5和牛，憑學校註冊單1張打8.5折、第2張打8折(每桌最多使用2張)。
想搶更便宜的旅宿，承億文旅集團旗下7間旅館也推出「10在承億日 – 夢獸誕辰月」優惠，自即日起至明（11）日於官網（按此）開放訂房，入住期間為即日起至11月29日，淡水吹風、花蓮山知道、台中鳥日子三館雙人房最低1313元起，另外，墾丁雅客小半島雙人房1913元起、桃城茶樣子雙人房最低2313元起、潭日月雙人房最低3499元起並加贈早餐，小承輕旅四人兩大床套房（有獨立衛浴）1613元起。如為當月壽星再享加購早餐買1送1或房價再折200優惠(桃城茶樣子及潭日月限用房價折抵)。
另外，台北凱達大飯店也有優惠住房專案，攜手台灣知名漢方茶飲品牌「樂木集Lomoji」推出「溫潤‧生活」住房專案，即日起至10月31日，原價9,800+10%元的精緻雙人房，平日雙人成行每晚2488元起，約是2.3折優惠。前100名訂房者加贈漢方療癒套組，每月再加碼抽SPA級溫感足浴禮盒、漢方茶暖心茶器禮盒等好禮。
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承億酒店慶祝開幕兩週年，9月推出全館主題活動「夢獸派對Make a wish」，承億酒店LINE好友限定「夢獸誕辰月｜一泊一食」專案，即日起至9月15日限時開放預訂，優惠價5999元起(不含早餐)再享最美池畔酒吧RAR BAR雙人晚餐，讓旅客能在最美高空懸挑透明無邊際泳池旁的RAR BAR一邊享用美食一邊欣賞風景。
承億酒店佳餚美饌自即日起至9月30日也有豐富的優惠，位於26樓的「貳陸日全食」，豐富多樣的BUFFET搭配360度高空港景，現在出示個人學生證或教師證即享午晚餐8.5折；「BAR KAO泰式餐酒館」祭出生日專屬加碼，當月壽星於平日中午用餐享火山排骨乙份；「両鍋極上鍋物」主打昆布為主的新鮮湯頭，提供帝王蟹、龍蝦、干貝等美味海鮮及日本A5和牛，憑學校註冊單1張打8.5折、第2張打8折(每桌最多使用2張)。
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另外，台北凱達大飯店也有優惠住房專案，攜手台灣知名漢方茶飲品牌「樂木集Lomoji」推出「溫潤‧生活」住房專案，即日起至10月31日，原價9,800+10%元的精緻雙人房，平日雙人成行每晚2488元起，約是2.3折優惠。前100名訂房者加贈漢方療癒套組，每月再加碼抽SPA級溫感足浴禮盒、漢方茶暖心茶器禮盒等好禮。