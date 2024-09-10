台灣虎航週年慶！「搭10送1」、抽獎來回機票　簽到獎勵一次整理

台灣虎航十週年慶優惠！開航10週年推出「台虎十年、隨10起航」慶祝活動，除了有每日簽到獎勵、玩IG濾鏡默契考驗送虎禮，還要舉辦實體快閃活動抽獎10張來回機票，更有為期一年的「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫，一次整理告訴你。
台灣虎航喜迎9月26日開航10週年，將推出「台虎十年、隨10起航」十週年慶祝活動，首波9月12日10:00起至2024年9月21日23:59止，「天天簽到10在好賺」凡具備tigerclub會員資格者，可於活動期間至指定活動網頁登錄會員相關資料、並參加每日問答，答對者即可進行當日簽到；10天活動期間，簽到日累積滿5天者可獲得「300元回饋金」、滿8天者可獲得「500元回饋金」、滿10天者「可獲得999元回饋金」。
即日起至2024年9月26日23:59止，兩人一組「玩IG濾鏡抽虎禮」將默契大考驗遊戲結果，截圖上傳至台灣虎航官方粉絲團的活動貼文留言處，就有機會獲得精選好禮。
並號召虎迷們於2024年9月25日到指定快閃地點集合，當天預計抽出「2024年9月26日限定出發之限定航點來回機票」共計10張。還推出為期一年的「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫，凡為台灣虎航tigerclub會員，於2024年1月1日至2025年9月25日止，會員記錄中完成搭乘台灣虎航任一航班且累計滿10趟次（相當於10個單程，如記錄中為一組來回機票，則直接判定為2趟次），即可獲贈「機票兌換序號」1組；累計滿20趟次，即可獲贈「機票兌換序號」2組，依此類推。
今天還正好開跑台灣虎航冬季航班增班促銷，「台北－新千歲2599元起」單程未稅，上午10:00起增班開賣，銷售期間為2024月9月10日10:00起至2024年9月11日23:59止、搭乘期間為2025年2月2日至2025年2月27日；航班時間依官網公告為主，日期及機位數有限，售完為止。機票時間正好涵蓋寒假、2月14日情人節、2月28日連假期間，好令人心動。
◾️「台北(桃園)－新千歲」每週增班3班
IT2234「台北(桃園)－新千歲」08:30-12:55 每週一日
IT2234「台北(桃園)－新千歲」08:15-12:55 每週三
IT2235「新千歲－台北(桃園)」13:55-17:35 每週一四日
另外，亞洲低成本航空AirAsia也正式開賣「高雄直飛沙巴（亞庇）」航線，由集團旗下馬來西亞亞航（航班代號AK）執飛，將於11月17日開通營運「高雄－沙巴」航線，每周四班（一、三、五、日）班次頻率。而即日起至9月15日，AirAsia「高雄－吉隆坡」促銷機票下殺399元單程未稅；旅行出發日期為2024年11月17日至2025年3月28日。
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即日起至2024年9月26日23:59止，兩人一組「玩IG濾鏡抽虎禮」將默契大考驗遊戲結果，截圖上傳至台灣虎航官方粉絲團的活動貼文留言處，就有機會獲得精選好禮。
並號召虎迷們於2024年9月25日到指定快閃地點集合，當天預計抽出「2024年9月26日限定出發之限定航點來回機票」共計10張。還推出為期一年的「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫，凡為台灣虎航tigerclub會員，於2024年1月1日至2025年9月25日止，會員記錄中完成搭乘台灣虎航任一航班且累計滿10趟次（相當於10個單程，如記錄中為一組來回機票，則直接判定為2趟次），即可獲贈「機票兌換序號」1組；累計滿20趟次，即可獲贈「機票兌換序號」2組，依此類推。
今天還正好開跑台灣虎航冬季航班增班促銷，「台北－新千歲2599元起」單程未稅，上午10:00起增班開賣，銷售期間為2024月9月10日10:00起至2024年9月11日23:59止、搭乘期間為2025年2月2日至2025年2月27日；航班時間依官網公告為主，日期及機位數有限，售完為止。機票時間正好涵蓋寒假、2月14日情人節、2月28日連假期間，好令人心動。
◾️「台北(桃園)－新千歲」每週增班3班
IT2234「台北(桃園)－新千歲」08:30-12:55 每週一日
IT2234「台北(桃園)－新千歲」08:15-12:55 每週三
IT2235「新千歲－台北(桃園)」13:55-17:35 每週一四日
另外，亞洲低成本航空AirAsia也正式開賣「高雄直飛沙巴（亞庇）」航線，由集團旗下馬來西亞亞航（航班代號AK）執飛，將於11月17日開通營運「高雄－沙巴」航線，每周四班（一、三、五、日）班次頻率。而即日起至9月15日，AirAsia「高雄－吉隆坡」促銷機票下殺399元單程未稅；旅行出發日期為2024年11月17日至2025年3月28日。