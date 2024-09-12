好市多日本神級飲品「1杯只要9元」　老饕激推：不用再找代購了

美式賣場好市多（Costco）近期上架一款日本進口的飲品，換算1杯只要9元引發討論，喝過的饕客大讚好喝、CP值超高，笑說：「不用再找代購了！」內行也公開最佳喝法與調配比例。
管理員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團，發布好市多新品情報，新目擊日本進口「日東紅茶皇家奶茶」，直呼「包裝看起來很漂亮，採用日本國產茶葉，搭配北海道全脂奶粉，冷飲熱飲皆可沖泡」，一盒售價499元，有60包，平均1杯只要9元。
奶茶最佳喝法曝：再加牛奶更好喝
貼文引發討論，一票愛好者都沸騰了，「終於不用去日本好市多搬了」、「這個我從日本代購很久了，看來現在要收啦，這個真的很好喝」、「個人認為最好喝的即溶奶茶」。不少喝過的老饕分享最佳喝法，「我都用這個鮮奶加熱，再泡這個粉，超好喝的！」、「好喝，習慣再加冰鮮奶」、「一般台灣馬克杯，可能一次要泡兩包粉才夠味」。
不過，有人喜歡，當然也有人不喜歡，有會員留言「日本的國產紅茶茶葉很難喝」、「如果有無糖版本就好了」、「以前覺得不錯，現在覺得普通」。也有人提醒，「一份14g，含9.4g的糖，佔比很高」。
「即溶奶茶」Top 5排行榜全公開
台灣人愛喝奶茶，先前曾有網友討論最強5大「即溶奶茶」，該排行第1名正是好市多新上架的「日東紅茶奶茶」，老饕大讚沖泡後口感綿密、實在，喝完口腔完全沒有負擔。第2名是印尼超人氣奶茶品牌「MAX TEA TARIKK奶茶」。第3名是日本「Blendy Stick 紅茶歐蕾」。第4名是可自行調整甜度的「歐可英式真奶茶」。第5名則是茶包式的「三點一刻 休閒炭燒奶茶」。
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奶茶最佳喝法曝：再加牛奶更好喝
貼文引發討論，一票愛好者都沸騰了，「終於不用去日本好市多搬了」、「這個我從日本代購很久了，看來現在要收啦，這個真的很好喝」、「個人認為最好喝的即溶奶茶」。不少喝過的老饕分享最佳喝法，「我都用這個鮮奶加熱，再泡這個粉，超好喝的！」、「好喝，習慣再加冰鮮奶」、「一般台灣馬克杯，可能一次要泡兩包粉才夠味」。
不過，有人喜歡，當然也有人不喜歡，有會員留言「日本的國產紅茶茶葉很難喝」、「如果有無糖版本就好了」、「以前覺得不錯，現在覺得普通」。也有人提醒，「一份14g，含9.4g的糖，佔比很高」。
「即溶奶茶」Top 5排行榜全公開
台灣人愛喝奶茶，先前曾有網友討論最強5大「即溶奶茶」，該排行第1名正是好市多新上架的「日東紅茶奶茶」，老饕大讚沖泡後口感綿密、實在，喝完口腔完全沒有負擔。第2名是印尼超人氣奶茶品牌「MAX TEA TARIKK奶茶」。第3名是日本「Blendy Stick 紅茶歐蕾」。第4名是可自行調整甜度的「歐可英式真奶茶」。第5名則是茶包式的「三點一刻 休閒炭燒奶茶」。