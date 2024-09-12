大谷翔平敲190公里超速全壘打！17歲鐵粉接到驚呼：速度好恐怖

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，今（12）日在與小熊隊的比賽上，首局首打席面對對方先發投手Jordan Wicks，大谷則是一棒將球扛出中右外野大牆，本季第47轟出爐，這也是他生涯敲出最多全壘打的一季。而這顆全壘打球最終則是被一名17歲的高中生撿到，這名小球迷則是直呼「好恐怖」，因為大谷這發全壘打的擊球初速實在太快，小球迷也表示：「當時我真的有嚇到！」
大谷今日開轟又盜壘 個人本季已累計47轟48盜
大谷翔平今日首局首打席開轟，本季47轟出爐，完成「47轟47盜」的瘋狂紀錄，但他並不因此滿足，第二打席獲得保送後，大谷又盜上二壘，單季「47轟48盜」正式達標，距離「50-50」僅差3轟、2盜。
而大谷翔平的這支全壘打，擊球初速來到了時速118.1英里（約190.1公里），速度相當驚人，轉播這一場比賽的賽事主播Stephen Nelson，也在見證歷史的一刻興奮大喊：「它（這一球）像子彈一樣消失了！」
17歲忠實球迷幸運接到球 直呼速度好恐怖
根據日媒報導，最終在外野觀眾席上撿到這顆全壘打球的幸運球迷，則是一名17歲名為Jack的高中生，他則是被這顆球的速度「嚇壞」，並表示：「當時我真的有嚇到，我原本只是坐在位置上，突然球就朝我飛過來，離我越來越近。雖然我有戴手套，但還是沒能第一時間接住，球一開始掉在地上，不過好在我立刻把球撿起來，我一定會把這顆球帶回家好好珍藏。」
而這名小球迷則是大谷翔平的「鐵粉」之一，他從2018年就開始支持大谷，當年他才10歲，還特地跑去亞利桑納觀看當時還是大聯盟菜鳥大谷的春訓，Jack說：「從大谷翔平起初效力天使時期，我就一直追蹤他、支持他，此刻我真的感覺難以置信，非常特別，能撿到這顆球對我來說，也是一個很難忘的回憶。」
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大谷翔平今日首局首打席開轟，本季47轟出爐，完成「47轟47盜」的瘋狂紀錄，但他並不因此滿足，第二打席獲得保送後，大谷又盜上二壘，單季「47轟48盜」正式達標，距離「50-50」僅差3轟、2盜。
而大谷翔平的這支全壘打，擊球初速來到了時速118.1英里（約190.1公里），速度相當驚人，轉播這一場比賽的賽事主播Stephen Nelson，也在見證歷史的一刻興奮大喊：「它（這一球）像子彈一樣消失了！」
17歲忠實球迷幸運接到球 直呼速度好恐怖
根據日媒報導，最終在外野觀眾席上撿到這顆全壘打球的幸運球迷，則是一名17歲名為Jack的高中生，他則是被這顆球的速度「嚇壞」，並表示：「當時我真的有嚇到，我原本只是坐在位置上，突然球就朝我飛過來，離我越來越近。雖然我有戴手套，但還是沒能第一時間接住，球一開始掉在地上，不過好在我立刻把球撿起來，我一定會把這顆球帶回家好好珍藏。」
而這名小球迷則是大谷翔平的「鐵粉」之一，他從2018年就開始支持大谷，當年他才10歲，還特地跑去亞利桑納觀看當時還是大聯盟菜鳥大谷的春訓，Jack說：「從大谷翔平起初效力天使時期，我就一直追蹤他、支持他，此刻我真的感覺難以置信，非常特別，能撿到這顆球對我來說，也是一個很難忘的回憶。」