美眾院「中國週」落幕　通過法案挺台全面參與世衛

我是廣告 請繼續往下閱讀

(中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電)美國眾議院「中國週」今天落幕,這4天連番通過多項涉及中國或台灣的法案,包括以金融工具嚇阻北京犯台、支持台灣全面參與世衛、強化與台灣及南太島國合作,及賦予監管機構「肌肉」審核中國購地案等。美國眾議院昨天通過「未經參議院批准不得簽署世界衛生組織(WHO)疫情防範條約法案」,內容要求世衛任何因應疫情的公約或協議,美國應視為條約,須經參議院批准。法案由共和黨籍的友台眾議員帝芬尼(Tom Tiffany)提出,目的在於提高世衛透明度,以「確保美國公民的安全仍然掌握在美國而不是腐敗的國際組織手中」。挺法案的議員奧格茲(Andy Ogles)則不滿世衛無視台灣即早就對COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情提出示警。他昨天提出「支持台灣全面參與世衛」修正案,並獲通過。奧格茲在眾院表示,長期以來,美國容許北京主導外交政策走向,以及聯合國等每個主要國際組織的議程及會員資格。美國數十年的讓步,使台灣盟友越來越少,只剩12個。奧格茲說,中國成功對外施壓,當台灣2019年向世衛示警可能有人傳人的病毒時,沒有人聽。台灣專家2020年初前往武漢並在發現病毒有人傳人跡象時,也沒有人在意。同時世衛卻宣稱沒有明確證據顯示COVID-19會人傳人。他指出,這些都是因為共產中國告訴世界,台灣無論如何都不應該在世衛擁有一席之地。「我們只能猜測美國因此失去多少條生命,不知道確切數字」。數十年來,美國外交政策持續將安撫中共置於保護美國人民安全之上。這種情況必須改變。眾議院外委會民主黨首席議員米克斯(Gregory Meeks)則對支持台灣全面參與世衛有所保留,認為國會在討論重要政策時應該精確謹慎。他說,這項修正案與當前美國政策的精神一致,也就是支持台灣有意義參與世界衛生大會(WHA)。然而,支持台灣在世衛組織中的正式會員資格與美國政策不一,還會削弱美國長期以來的一中政策。不過,米克斯重申,支持台灣應在世衛擁有正式觀察員地位,呼籲同僚支持這項修正案。美國眾議院昨天也通過保護美國農業免於外國對手破壞法案,要求美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)判定是否有必要對農業部提交的土地交易案進行國安審查。CFIUS負責監督外國在美國投資的國安風險,有權審查可能導致外國控制美國企業的併購案,及涉及關鍵基礎設施或敏感個資的投資等。近年來,不斷有共和黨議員抨擊CFIUS力道低,管轄範圍也小,無法處理「可能有問題」的購地案。具體而言,這項法案指示CFIUS在收到農業部的通知後,判定相關交易是否涉及中國、北韓、俄羅斯、伊朗收購農地,及是否應對這項交易啟動國安審查。這項法案還擴大了CFIUS陣容,要求農業部長加入,以通報上述購地案。美國愈來愈關切中資購地所帶來的國安風險。夏威夷、伊利諾及愛荷華州等都推出專門禁止「中國相關實體」購地的法案。喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)4月將一項法案簽署成法,禁止中國「代理人」購買喬治亞農地或任何靠近軍事設施的商業用地。有分析指出,川普陣營主打對中國的經濟戰以爭取選票,共和黨也跟進不斷放大中國威脅。根據美國農業部最新統計數據,截至2021年底,美國農地只有3.1%為外資所有,前兩大買家為加拿大及荷蘭,分別佔0.97%及0.37%,而中國相關實體擁有0.03%的所有權。美國國會自9日復議以來,眾議院已通過3項與台灣直接相關的法案。今天通過「終結中國電動車在美國主導地位法案」,為「中國週」收尾。(編輯:楊昭彥)1130913