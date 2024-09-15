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越南富國島吃什麼？海鮮超鮮甜　越式大餐CP值高

國際中心賴正琳／綜合報導

▲越南富國島的海鮮多樣又鮮甜，即便有人不吃海鮮，也提供越式春捲和多種葷菜料理。（圖／記者賴正琳攝於2024.08.27）
▲越南富國島的海鮮多樣又鮮甜，即便有人不吃海鮮，也提供越式春捲和多種葷菜料理。（圖／記者賴正琳攝於2024.08.27）
越南最大島富國島是近幾年新興的旅遊勝地，在2014年以前都屬於未開發的荒島，民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」  。前往富國島一定要吃海鮮大餐，越南富國島的海鮮多樣又鮮甜，即便有人不吃海鮮，也提供越式春捲和多種葷菜料理。

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位於富國島北島的「Cuong Kua Restaurant餐廳」在富國大世界內有兩家，在橋旁邊的本店每天客人都高朋滿座，尤其是晚餐時段特別熱鬧。餐廳以多元豐富的海鮮料理聞名，例如皮皮蝦、龍蝦、生蠔、干貝和小卷，以及清蒸海鮮塔。

▲富國島北島的「Cuong Kua Restaurant餐廳」清蒸海鮮塔。（圖／記者賴正琳攝於2024.08.26）
▲富國島北島的「Cuong Kua Restaurant餐廳」清蒸海鮮塔。（圖／記者賴正琳攝於2024.08.26）
清蒸海鮮塔有好幾層，每層打開來都是不同的海鮮，附上醬料沾著吃，別有一番風味。除了海鮮料理新鮮美味，不敢吃海鮮的客人也可以點越式春捲、炒飯或其他料理，菜單品項十分多。

另外一家海岸餐廳「Mai huong beachfront」在Google評論上有五顆星，並且餐廳風格十分南洋風，因為鄰近海邊，吃飽還能到沙灘上散步。這家海鮮餐廳的料理也十分美味，而且可以客製化成台灣人的口味，並給予蒜末和辣椒沾著享用，讓不敢吃魚露的部份饕客也能盡情品嚐美味的海鮮料理。

▲海岸餐廳「Mai huong beachfront」在Google評論上有五星好評。（圖／翻攝自Google）
▲海岸餐廳「Mai huong beachfront」在Google評論上有五星好評。（圖／翻攝自Google）
另外，不管去任何一家海鮮餐廳，都必點「越式火鍋」，有的餐廳會以「正宗鐵帽火鍋」的形式，在圓圈外擺滿佐料和海鮮，中間是火鍋湯爐。越式火鍋除了有獨特的風味，還會加入越南泡麵，十分有趣又有飽足感。

▲另外一家海岸餐廳「Mai huong beachfront」裝潢十分南洋渡假風。（圖／記者賴正琳攝於2024.08.27）
▲另外一家海岸餐廳「Mai huong beachfront」裝潢十分南洋渡假風。（圖／記者賴正琳攝於2024.08.27）
台灣是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而還原歐洲造景的日落小鎮與親吻橋也是富國島的亮點，位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮


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