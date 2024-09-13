獨／小丞事爆遭棄單1100盒蛋黃酥、揹黑鍋　老闆怒告甩鍋團媽頭

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▲台南「小丞事麵包烘焙坊」菠蘿蛋黃酥禮盒在中秋盒十分受歡迎。（圖／翻攝小丞事臉書）

中秋將至，超夯蛋黃酥沒提早訂的話，幾乎已經買不到了！卻有一名團媽頭收錢沒下訂，還把不能出貨的鍋甩到台南知名「小丞事麵包烘焙坊」頭上，小丞事老闆直到被小團媽們找上門才知揹黑鍋，怒公開該名團媽頭「dradra_團購」對話紀錄截圖自清。小丞事老闆賴德庭稍早告訴《NOWnews今日新聞》說，對方踩到底線，無法忍受小丞事團隊所有努力被抹黑，已和律師商如何討追商譽損失。賴德庭稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，小丞事和「dradra_團購」先前曾合作過一次，對方訂了2、300盒胖燒餅禮盒，後續收款有拖延情形，此次收到1100盒蛋黃酥訂單，特別留心，也先和對方約定先收30萬訂金，「如拖款會直接取消訂單」。小丞事在約定期限仍未收到30萬訂金，因此8月24日告知「dradra_團購」訂單取消，對方還解釋「」。顯示「dradra_團購」早在8月24日就清楚知道蛋黃酥訂單不成立。1100盒蛋黃酥訂單看似和平落幕。賴德庭說，小丞事趕緊危機處理，開放給候補的客人，努力消化千筆訂單量。怎料，卻在近日被團媽找上門，追問「有沒有蛋黃酥可以先出幾盒？」他們才發現，8月底沒成立的1100盒蛋黃酥竟然另有隱情。團媽提供「dradra_團購」辯解蛋黃酥卻無法到貨原委，竟是「今年幫大家訂購的小丞事蛋黃酥，因為我們數量沒有達到原本跟店家預訂的數量，我跟另外一位代購批發一起下單，他幫我把其他的量收掉了。後來由他統一跟小丞事下單對帳。今天要跟他拿宅配單號時，他跟我說」。賴德庭氣憤說，沒想到小丞事竟然成了「dradra_團購」蛋黃酥沒到貨的禍首，配合的團購組都已經向消費者收錢，但窗口沒下訂成功，交貨前一周才推說是小丞事不出貨，「」。「這踩到店家的商譽，踐踏了我和我所有工作夥伴的努力。」賴德庭重話說，此事造成的傷害不是一句對不起就沒事，也不希望有同業也因此受害，更想要讓那1100盒客人知道到底發生什麼事情，