好市多高回購「隱藏版咖啡」曝　內行掃10瓶起跳、這天特價省百元

美式賣場好市多（Costco）主打物美價廉，咖啡產品選擇多樣，不少咖啡愛好者都來挖寶。一名會員分享好市多一款「隱藏版咖啡」回購率超高，喝起來不會過酸或過苦，加牛奶做成拿鐵也很搭，還推薦「葡萄冰萃」特調喝法引發討論。喝過的大推「特價的時候，10瓶起跳」，內行加碼抖該款咖啡近期將特價，「這1天」現折100元。
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團發文，分享「MOCCONA摩可納 中烘焙即溶咖啡粉」，表示在版上好像比較少看到這牌的咖啡討論，但她們家已經回購過不少次了，喝起來不會過酸或過苦，直言「以即溶咖啡風味算很不錯」。
事實上，Moccona即溶咖啡源自於1753年的荷蘭，歷史非常悠久，有「5號中烘焙」、「8號深烘焙」、「10號義式濃縮」及「榛果風味中烘焙」等系列，而好市多販售的是5號 。該款咖啡粉每罐400公克售459元，包裝建議2g就能沖泡出一杯150ml的咖啡，先前在小紅書有不少特調配方爆紅。
即溶咖啡粉特調喝法曝 葡萄冰萃、生椰拿鐵、鴛鴦奶茶
原PO表示，她最近嘗試「葡萄冰萃」特調新喝法，杯中加入葡萄汁80ml、氣泡水150ml、摩可納咖啡粉1湯匙和少許冰塊即可完成，值得一試。貼文引起咖啡老饕們的熱議，不少喝過的人留言附和說「我都買5號，特價的時候，10瓶起跳」、「這個即溶咖啡拿來做400次咖啡很香濃」、「我也覺得這款cp值高又好喝」。
內行分享獨門喝法，「我試過好市多的椰奶 250g + 正常沖泡下的黑咖啡 + 冰塊,，就成了『生椰拿鐵』！不得不說，椰奶真的跟摩可納是好朋友」、「加水沖開加無糖豆漿」、「我都自己煮加糖的紅茶，加這個咖啡，加鮮奶！鴛鴦奶茶！」、「做成拿鐵，加的是好市多冷藏區的杏仁奶」、「兩茶匙咖啡+3匙豐力富+500ml水」。
也有內行預告，摩可納咖啡即將在9月30日時特價，現折100元。若以包裝建議2公克沖泡1杯150ml咖啡推算，特價咖啡1杯約1.8元，不到2元，喝完的玻璃罐拿來裝餅乾、醃小菜都很好用，CP值超高。內行大讚：「即使不做特價也比雀巢的便宜。」
此外，今（13）日剛好是9月13日星期五，美廉社推出美式、拿鐵買一送一優惠，萊爾富則有美式第2杯5元「只限今天」；7-11中秋節寄杯美式低於6折優惠，還有門市濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元；全家今（13）日霜淇淋買一送一外，還有冰磚拿鐵、貴妃紅茶、抹茶拿鐵買一送一。
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事實上，Moccona即溶咖啡源自於1753年的荷蘭，歷史非常悠久，有「5號中烘焙」、「8號深烘焙」、「10號義式濃縮」及「榛果風味中烘焙」等系列，而好市多販售的是5號 。該款咖啡粉每罐400公克售459元，包裝建議2g就能沖泡出一杯150ml的咖啡，先前在小紅書有不少特調配方爆紅。
即溶咖啡粉特調喝法曝 葡萄冰萃、生椰拿鐵、鴛鴦奶茶
原PO表示，她最近嘗試「葡萄冰萃」特調新喝法，杯中加入葡萄汁80ml、氣泡水150ml、摩可納咖啡粉1湯匙和少許冰塊即可完成，值得一試。貼文引起咖啡老饕們的熱議，不少喝過的人留言附和說「我都買5號，特價的時候，10瓶起跳」、「這個即溶咖啡拿來做400次咖啡很香濃」、「我也覺得這款cp值高又好喝」。
內行分享獨門喝法，「我試過好市多的椰奶 250g + 正常沖泡下的黑咖啡 + 冰塊,，就成了『生椰拿鐵』！不得不說，椰奶真的跟摩可納是好朋友」、「加水沖開加無糖豆漿」、「我都自己煮加糖的紅茶，加這個咖啡，加鮮奶！鴛鴦奶茶！」、「做成拿鐵，加的是好市多冷藏區的杏仁奶」、「兩茶匙咖啡+3匙豐力富+500ml水」。
也有內行預告，摩可納咖啡即將在9月30日時特價，現折100元。若以包裝建議2公克沖泡1杯150ml咖啡推算，特價咖啡1杯約1.8元，不到2元，喝完的玻璃罐拿來裝餅乾、醃小菜都很好用，CP值超高。內行大讚：「即使不做特價也比雀巢的便宜。」
此外，今（13）日剛好是9月13日星期五，美廉社推出美式、拿鐵買一送一優惠，萊爾富則有美式第2杯5元「只限今天」；7-11中秋節寄杯美式低於6折優惠，還有門市濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元；全家今（13）日霜淇淋買一送一外，還有冰磚拿鐵、貴妃紅茶、抹茶拿鐵買一送一。