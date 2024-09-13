影／周思齊21日引退賽！五月天賽後現身大巨蛋　給周董最後的溫柔

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▲天團五月天將在中信兄弟球星周思齊引退賽登上臺北大巨蛋獻唱，而中信兄弟今也釋出「頑固周思齊」版MV，一起致敬這位棒壇傳奇。（圖／中信兄弟提供）

五月天真的來了！中信兄弟球星周思齊引退活動，將於下週末 9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦，中信兄弟「The Last Together 周思齊引退」主題週活動，將於下週末 9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦。此次，五月天也為即將引退的周思齊設 計一段精彩節目，「一齊」致敬周思齊為中職的奉獻，「一齊」為周思齊引退主題 週獻上最誠摯的祝福，期待周思齊能夠在退休後的生活更加充實與精彩。中華職棒史上第 9 位達成「千安百轟百盜」的周思齊，在關懷基層棒球教育與棒球文化傳承議題上也是職棒球員嚮往的模範.在 2018 至 2021 年間，更是肩負 起球員工會理事長的重任，對於台灣的職業棒球環境有著舉足輕重的地位。周思齊在今年球季結束後，將高掛球衣正式與選手生涯告別。此次，球團為周思齊引退主題週獻上最誠摯的祝福，致敬這位為中職奉獻 20 年的傳奇球星。「能夠與五月天合作盛大舉行，是集結各單位的努力， 獻上最高的祝福，邀請球迷朋友齊聚大巨蛋，攜手迎來中華職棒例行賽的第一場大 巨蛋滿場!陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路。」